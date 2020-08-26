Зеленський зробив перший удар по м'ячу в Кубку України. Відео

Президент України Володимир Зеленський зробив символічний перший удар по м'ячу в першому поєдинку попереднього раунду Кубка України між "Кривбасом" і "Черкащиною".

Це перший офіційний матч футбольного клубу "Кривбас", який був відроджений з ініціативи глави держави.

"Кривбас" як команда почав виступи в 1959 році під назвою "Команда міста Кривого Рогу". До цього виступав в аматорських змаганнях.

"Кривбас" грав у вищій лізі чемпіонат України, починаючи з сезону 1992/93. На початку сезону 2006/07 були сумніви з приводу участі команди в чемпіонаті України. "Кривбас" опинився в складному фінансовому становищі і не зміг виплатити необхідний для участі у вищій лізі внесок. Бюро ПФЛ прийняло рішення перевести команду в першу лігу, але в кінці кінців фінансове питання було врегульоване, і клуб був заявлений.

В кінці травня 2013 року адміністрація "Кривбасу" поставила до відома дирекції УПЛ про те, що через припинення фінансування клуба вiн змушений відмовитися від участі в матчах Прем'єр-ліги. На момент скасування матчів команда займала шосте місце в турнірній таблиці. У червні 2013 року клуб позбувся ліцензії і втратив статус професійного, оскільки борг команди перед футболістами та працівниками клубу склав $ 4 млн. Була розпочата процедура банкрутства.

У грудні 2013 року "Кривбас" подав документи на участь у другій лізі, починаючи з сезону 2014/15, однак в подальшому не заявився в змагання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня Зеленський приїхав до Миколаєва і продемонстрував свої баскетбольні навички.