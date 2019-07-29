Зеленський засвітився на Суперкубку України: спортивні підсумки 28 липня

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" в емоційному матчі розіграли Суперкубок України, а головна загроза Ломаченка здобув вражаючу перемогу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 28 липня.

Крім того, президент України Володимир Зеленський засвітився на матчі Суперкубка в Одесі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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