Зеленський засвітився на Суперкубку України: спортивні підсумки 28 липня

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" в емоційному матчі розіграли Суперкубок України, а головна загроза Ломаченка здобув вражаючу перемогу.
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Крім того, президент України Володимир Зеленський засвітився на матчі Суперкубка в Одесі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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