Зеленський видав указ на честь легенд "Динамо"

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ветеранів київського "Динамо" на честь перемог у Кубку Кубків і Суперкубку УЄФА 1975 року.

До вашої уваги повний текст указу глави держави.

За вагомі особисті заслуги у розвитку і популяризації вітчизняного футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України та з нагоди 45-річчя перемог у фінальних матчах Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА, здобутих під керівництвом головного тренера футбольного клубу "Динамо" Київ", Героя України Лобановського Валерія Васильовича, постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня

БЛОХІНА Олега Володимировича – найкращого футболіста Європи 1975 року, дворазового володаря Кубка володарів кубків 1975, 1986 років і Суперкубка УЄФА 1975 року

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

БУРЯКА Леоніда Йосиповича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

ВЕРЕМІЄВА Володимира Григоровича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

МАЛЮТУ Володимира Ігоровича – лікаря футбольного клубу "Динамо" Київ"

МУНТЯНА Володимира Федоровича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня

КОНЬКОВА Анатолія Дмитровича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

ОНИЩЕНКА Володимира Івановича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

РЕШКА Стефана Михайловича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

ФОМЕНКА Михайла Івановича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

ДАМІНА Олександра Миколайовича – володаря Суперкубка УЄФА 1975 року

КУЗНЕЦОВА Сергія Васильовича – володаря Кубка володарів кубків УЄФА 1975 року

МАСЛОВА Віктора Борисовича – володаря Кубка володарів кубків УЄФА 1975 року

ОШЕМКОВА Михайла Олеговича – оператора футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1970-1980 роках

СЛОБОДЯНА Петра Петровича – володаря Суперкубка УЄФА 1975 року

ШЕПЕЛЯ Анатолія Миколайовича – гравця футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1974 році.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ