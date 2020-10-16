Зеленський видав указ на честь легенд "Динамо"
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ветеранів київського "Динамо" на честь перемог у Кубку Кубків і Суперкубку УЄФА 1975 року.
До вашої уваги повний текст указу глави держави.
За вагомі особисті заслуги у розвитку і популяризації вітчизняного футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України та з нагоди 45-річчя перемог у фінальних матчах Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА, здобутих під керівництвом головного тренера футбольного клубу "Динамо" Київ", Героя України Лобановського Валерія Васильовича, постановляю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня
БЛОХІНА Олега Володимировича – найкращого футболіста Європи 1975 року, дворазового володаря Кубка володарів кубків 1975, 1986 років і Суперкубка УЄФА 1975 року
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
БУРЯКА Леоніда Йосиповича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
ВЕРЕМІЄВА Володимира Григоровича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
МАЛЮТУ Володимира Ігоровича – лікаря футбольного клубу "Динамо" Київ"
МУНТЯНА Володимира Федоровича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня
КОНЬКОВА Анатолія Дмитровича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
ОНИЩЕНКА Володимира Івановича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
РЕШКА Стефана Михайловича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
ФОМЕНКА Михайла Івановича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня
ДАМІНА Олександра Миколайовича – володаря Суперкубка УЄФА 1975 року
КУЗНЕЦОВА Сергія Васильовича – володаря Кубка володарів кубків УЄФА 1975 року
МАСЛОВА Віктора Борисовича – володаря Кубка володарів кубків УЄФА 1975 року
ОШЕМКОВА Михайла Олеговича – оператора футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1970-1980 роках
СЛОБОДЯНА Петра Петровича – володаря Суперкубка УЄФА 1975 року
ШЕПЕЛЯ Анатолія Миколайовича – гравця футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1974 році.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ