Зеленський привітав легенду "Динамо" Буряка

Олександр Чеканов Футбол 18:21, 10.07.2020

Президент України Володимир Зеленський надіслав особисті вітання сьогоднішнього іменинника – легендарному динамівцю Леоніду Буряку.

Леонід Йосипович 10 липня відзначає 67-й День народження і його заслуги перед українським футболом не залишилися без уваги глави держави.

Текст привітання від Президента України (мовою оригіналу)

Шановний Леоніде Йосиповичу!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди дня народження.

Ваші майстерність, талант та воля до перемоги як визначного футболіста, а також самовідданість на тренерській роботі є взірцем для нової плеяди представників українського спорту.

Бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя, успіхів, родинного затишку і радості у Вашому домі.

З повагою, Володимир Зеленський

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