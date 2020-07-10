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Зеленський привітав легенду "Динамо" Буряка

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
1,0 т.
Леонід Буряк відповідає на питання журналістів

Леонід Буряк відзначає 67-й День народження. ФК "Динамо" Київ

Президент України Володимир Зеленський надіслав особисті вітання сьогоднішнього іменинника – легендарному динамівцю Леоніду Буряку.

Леонід Йосипович 10 липня відзначає 67-й День народження і його заслуги перед українським футболом не залишилися без уваги глави держави.

Текст привітання від Президента України (мовою оригіналу)

Шановний Леоніде Йосиповичу!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди дня народження.

Ваші майстерність, талант та воля до перемоги як визначного футболіста, а також самовідданість на тренерській роботі є взірцем для нової плеяди представників українського спорту.

Бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя, успіхів, родинного затишку і радості у Вашому домі.

З повагою, Володимир Зеленський

Зеленський привітав легенду "Динамо" Буряка

Зеленський привітав легенду "Динамо" Буряка

ФК Динамо КиївВолодимир ЗеленськийЛеонід Буряк
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