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Зеленський "приміряв" форму російського клубу: фотофакт

2.8т Читати матеріал російською

Фанати російського гандбольного клубу "Чеховські ведмеді" використали зображення президента України Володимира Зеленського в ході флешмобу напередодні матчу Суперкубка країни.

Перед матчем зі "Спартаком" шанувальники підмосковної команди відреагували на фото хокеїста "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемія Панаріна з формою клуб. У соціальних мережах фанати запропонували користувачам пофантазувати, кому б ще підійшла екіпірування "ведмедів", пише Чемпионат.com.

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Зеленський "приміряв" форму російського клубу: фотофакт

У форму "Чеховських ведмедів" одягнули президента Російської Федерації Володимира Путіна, прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва та президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним відбулася перша телефонна розмову. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про деталі переговорів, відмовившись уточнювати, з чого почалося спілкування глав держав.

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Тема
Гандбол
Особа
Володимир Зеленський
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