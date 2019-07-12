Зеленський "приміряв" форму російського клубу: фотофакт

Фанати російського гандбольного клубу "Чеховські ведмеді" використали зображення президента України Володимира Зеленського в ході флешмобу напередодні матчу Суперкубка країни.

Перед матчем зі "Спартаком" шанувальники підмосковної команди відреагували на фото хокеїста "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемія Панаріна з формою клуб. У соціальних мережах фанати запропонували користувачам пофантазувати, кому б ще підійшла екіпірування "ведмедів", пише Чемпионат.com.

У форму "Чеховських ведмедів" одягнули президента Російської Федерації Володимира Путіна, прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва та президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним відбулася перша телефонна розмову. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про деталі переговорів, відмовившись уточнювати, з чого почалося спілкування глав держав.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!