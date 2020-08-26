Зеленський пояснив 50-хвилинне запізнення на матч Кубку України

Президент Володимир Зеленський запізнився на 50 хвилин на матч Кубка України з футболу через телефонну розмову з Держсекретарем США Майком Помпео.

Розмова відбулася в аеропорту Кривого Рогу відразу після прибуття туди президента України, повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський запізнився на футбол через розмову з Помпео Офіс президента

"Відповідно, дещо зсунулися інші пункти програми робочої поїздки глави держави до Дніпропетровської області. Зокрема, це зумовило й затримку з відвіданням футбольного стадіону "Гірник", де після відродження грав свій перший матч ФК "Кривбас", – йдеться у повідомленні.

"До речі, нагадаємо, що зміни в робочому графіку глав держав через термінові переговори є досить поширеною практикою, яка з розумінням сприймається будь-яким демократичним суспільством", – заявили в ОП.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський зробив символічний перший удар по м'ячу у першому поєдинку попереднього раунду Кубку України між "Кривбасом" і "Черкащиною". Це перший офіційний матч футбольного клубу "Кривбас", який був відроджений з ініціативи глави держави.