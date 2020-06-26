Зеленський: неправильно закривати футбольні клуби

Олександр Чеканов Футбол 22:14, 26.06.2020 Оновлено: 22:16, 26.06.2020

Президент України Володимир Зеленський висловився за відродження у Кривому Розі футбольного клубу "Кривбас".

Під час візиту до Херсонської області глава держави заявив, що відповідне завдання вже поставлено. Він зазначив, що розформування футбольних клубів неприйнятне.

"Ну, "Гірник" – хороший клуб. Був ще "Кривбас". Але, на жаль, закрилися. Але ми поставили завдання нашому депутату Юрію Корявченкову, щоб у Кривому Розі повернути "Кривбас". Думаю, вони повернуть тренера Олега Тарана. Корявченков зараз спілкується з федерацією. Це навіть не тому, що ми з Кривбасу. Просто неправильно закривати футбольні клуби", – заявив Зеленський.

Відзначимо, що "Кривбас" було розформовано влітку 2013 року через фінансові проблеми. Клуб відіграв 21 сезон в еліті українського футболу. За цей час криворіжці двічі брали бронзові медалі і ставали фіналістом Кубка України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу оголосила про перенесення фіналу Кубка Україну-2020 зі Львова.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Візит Зеленського на затоплене Прикарпаття показали у фоторепортажі

Потерпіла розповіла про зґвалтування в Кагарлику: була вся в крові, кричали роздягатися й били

Зеленському в Херсоні вручили кримськотатарський прапор: президент пообіцяв повернути півострів

По $10 тисяч на "лабутени": Чорновол розказала, які премії дають слідчим та прокурорам у "справах Порошенка"

Зеленський порушив самоізоляцію і вийшов до людей без маски. Фото