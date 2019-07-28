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Зеленський не став: з'явилося відео нагородження "Динамо" на Суперкубку України

1.7т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" стало володарем Суперкубка України 2019 року.

Віце-чемпіони країни в Одесі на стадіоні "Чорноморець" обіграли свого одвічного суперника донецький "Шахтар" – 2:1.

Зеленський не став: з'явилося відео нагородження "Динамо" на Суперкубку України

ФК "Динамо" Київ

Підопічні Олександр Хацкевича пропустили в компенсований до першого тайму час від Алаа Патрика. У другій половині гри "біло-сині" довгий час намагалися перевернути хід гри. "Динамо" вдалося це зробити лише за 10 хвилин до фінального свистка. Спочатку Микита Бурда після подачі кутового зрівняв рахунок, а за три хвилини Денис Гармаш красивим ударом в падінні відправив м'яч у дальній кут воріт.

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Вашій увазі церемонія нагородження "Динамо". Відзначимо, що президент України Володимир Зеленський, який був присутнім на матчі, не брав участі в церемонії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розкритикував арбітра матчу за Суперкубок України з "Шахтарем".

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Теми
Суперкубок України Динамо - Шахтар
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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