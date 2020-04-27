"Здавлюють і душать": голкіпер Євген Фролов розкритикував уряд Росії

Михайло Морозов Футбол 13:14, 27.04.2020

Голкіпер команди "Крилья Совєтов" Євген Фролов заявив, що всі закони, що приймаються в Росії, спрямовані на посилення контролю над людьми, і порівняв громадян РФ із рабами.

"Чіпізація? Я так розумію, уряд до цього йде. Ми всі й так під ковпаком. Тільки спробуй не оплатити штраф або який-небудь податок вчасно – тобі відразу перекривають рахунки в банках або можуть просто автоматично зняти гроші без твого відома. Вся справа йде до вакцинації і чіпізації. Цьому є багато прикладів і доказів. На народ їм наплювати. Ми потрібні їм як раби, робоча сила", – сказав Фролов в інтерв'ю на YouTube-каналі" Футбольний Биги ".

Євген Фролов
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Він також вважає, що дії російського уряду спрямовані виключно на те, щоб здавити і задушити народ.

"В інтернеті зараз модно називати цей момент кріпосним правом. Тобто закони нас настільки здавлюють, настільки душать – і податками, і оброками. Спробуй тільки не заплати. У тебе немає ніяких прав і свобод. Ти – раб", – додав голкіпер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський коментатор Геннадій Орлов обурився через те, що уряд країни обрав не ті вектори розвитку держави, тому зараз громадяни РФ переживають вкрай непрості часи в умовах пандемії коронавірусу.

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