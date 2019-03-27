Так нас ще не брали "в оборот", щоб покарати відразу за два матчі поразками по 0:3. Але все буває вперше, і збірна України на порозі величезного скандалу через Жуніора Мораеса…

Постривайте, ви реально вірите в це? Вірите, що Португалія та Люксембург в стилі "маленьких плаксіїв" через ФІФА доб’ються для України покарання фактично на рівному місці? Дзуськи.

ОК, залишимо те, як португальці технічно зробили свій випад - не відразу після матчу з Україною, а вже після другої нічиї у відборі, з Сербією (1:1)... І залишимо в спокої Люксембург, які в стилі "переляканих папуг", що несподівано отримали шанс високо злетіти, почали сліпо йти за Португалією. Але великий футбол як велика політика - всі методи підходять.

Тому "маленькі плаксії" вирішили трошки вдарити в спину. І взялися за натуралізацію Мораеса, де дійсно можна причепитися до певних нюансів. Та чи реальні їх вимоги визнати залучення Мораєса до збірної України незаконною та "впаяти" команді дві поразки по 0:3?

Жуніор Мораес dynamo.kiev.ua

Дуже малоймовірно. Спершу головна претензія наче й має під собою ґрунт - Мораес для отримання громадянства мав прожити в Україні 5 років, але через оренду в Китай не добрав декілька місяців. Якщо рахувати грубо, місяцями, то у Жуніора 4 роки та 6 місяців. Португалія та Люксембург лікують.

Та справа в тому (і не тільки), що в термін "безперервне перебування на території країни" українське законодавство вкладає 1 рік розміром в 183 дні. Це передбачає такі ситуації як відрядження, відпустка, робота чи лікування за кордоном, і т.п. і відразу виключає додаткові спекуляції в цьому просторі. Португальці ж та їх прибічники явно дивляться в Статут ФІФА, де в цій ситуації діє норма "безперервного проживання на території країни 5 років". Визначення трохи інше, під яке показники Мораєса не підпадають.

І починається найцікавіше. Більше щодо цього в Статуті ФІФА не сказано нічого, а рішення про такий перехід приймає спеціальний комітет ФІФА з питань статусу футболістів. І цей комітет керується в першу чергу нормами ФІФА та дає рішення по кожному випадку окремо. А зараз Люксембург та Португалія всіма силами чіпляються за ті "безперевні 5 років" та кажуть членам ФІФА: "Народе, неправі щодо Мораеса, тому перегляньте своє рішення та прийміть інше". Враховуючи специфіку та глобальність діяльності, ФІФА й оком не моргне.

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Але якщо й "моргне", то відразу зустрінеться з "мілиною" Статуту ФІФА. Вони просто не передбачають ситуацій, коли людина може виїхати за кордон на тривалий термін і через це не набрати "безперевні 5 років". Що далі? Це (а також варіанти вирішення проблеми) гарно "розклав по поличкам" український спортивний юрист Ілля Скоропашкін в коментарі OBOZREVATEL.

"Як розглядає цю ситуацію ФІФА - питання неоднозначне, мені важко говорити напевно. Але думаю, що ФІФА в будь-якому випадку повинна враховувати національне законодавство країни-фігуранта. Адже в кожній країні такі випадки регулюють різні закони - у когось і немає терміну безперервного перебування в 5 років, а якісь країни взагалі не дають (або рідко дають) своє громадянство".

"Так, в Статуті ФІФА є норма про "5 років безперервного проживання на території країни". Але чи враховується при цьому навіть банальна відпустка? Або, наприклад, якщо людину викрали та вивезли за кордон (неординарний варіант, але таке теж треба враховувати). У ФІФА це не прописано, а наші закони регулюють подібні ситуації".

"Є правило: якщо норми одного законодавства не регулюють ситуацію (як в ФІФА - просто "5 років", і без варіантів), то йде звернення до наступного законодавства, що має відношення до ситуації. Тим більше, тут же рішення приймалося щодо збірної України та її громадянина, тому національні закони також буде братися до уваги".

Жуніор Мораес

Тобто, все сходиться до того, що долю Мораеса та збірної України додатково будуть вирішувати (якщо ще будуть) українські закони. А по ним Жуніор чистий - інакше він би просто не отримав паспорт України та закордонний паспорт.

Проте поки немає реальних приводів чекати зі сторони ФІФА повторного розгляду справи. Зараз все крутиться в рамках погроз та листів-протестів Португалії та Люксембургу до УЄФА, щоб результати матчів з Україною визнати недійсними. Але самої ФІФА напряму це поки слабо торкається.

Більш цікаво інше - як португальці дійшли до того, що право Мораєса грати за збірну може бути нелегітимним? В Португалії цю тему підняло не найголовныше ЗМІ країни з подачі наче б то якогось бразильського функціонера, що вказав на "наче б то можливе порушення". Без ніяких імен та позицій португальської федерації (яка свій протест подала вже після Люксембургу)… Дуже багато обхідних шляхів та вилянь, щоб вірити те, що наміри підняти ситуацію з Мораесом були саме португальськими. Але вірити в якусь подвійну гру проти України (а в складі Ради ФІФА, яка може приймати кінцеве рішення в разі перегляду ситуації, є й португалець (і навіть росіянин знайшовся))…

Зараз же хвилюватися причин поки немає - всі опоненти вже висловились, а ФІФА не видає ніякої реакції. Хоча як сказав той же Ілля Скоропашкін, "в нинішньому світі все влаштовано так, що виграє той, у кого сильніші юристи". Але якщо до цього й дійде, то правда має бути на нашому боці, і збірна не втратить важливі залікові бали (а разом з тим і добрі шанси на вихід на Євро-2020).

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