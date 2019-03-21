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Збірну Росії з футболу проігнорували в Бельгії

3.1тЧитати матеріал російською

Матч відбіркового раунду чемпіонату Європи-2020 між футбольними збірними Бельгії та Росії не збере повні трибуни в Брюсселі.

У день кваліфікаційної гри в групі I незатребуваними залишаються приблизно 10 тисяч квитків. Нині, за інформацією VoetbalNieuws, реалізовані 33 тисячі заповітних тікетів.

Збірна Росії з футболу

Збірна Росії з футболу

Twitter.com/TeamRussia

Новини
У збірної Росії виникли великі проблеми перед матчем на Євро-2020

Нагадаємо, що стартовий матч кваліфікації на Євро-2020 в групі I між збірними Бельгії та Росії відбудеться 21 березня. Початок – о 21:45 за київським часом.

22 березня у відборі на Євро-2020 стартує і збірна України. Підопічні Андрія Шевченка в Лісабоні зіграють з Португалією. Букмекери вже опублікували котирування на цю зустріч.

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Тема
Євро-2020
Тег
збірна Росії з футболу
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Семенов Александр
Семенов Александр
Мощно!!! Обозреватель печатает заголовки в своем духе, в своем вонючем духе , "Проигнорировали ,из 40 тысяч билетов ,купили "всего" 33 тысячи!!!
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