Збірну Росії висміяли за 0:5 від Сербії: спортивні підсумки 19 листопада

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 20.11.2020

Вболівальники висміяли збірну Росії з футболу за поразку від Сербії у Лізі націй, а ЗМІ з'ясували, коли УЄФА ухвалить рішення щодо матчу Швейцарія – Україна.

Крім того, стало відомо, що насправді відбувалося з українськими футболістами в Швейцарії.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 19 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Стало відомо, що насправді сталося зі збірною України в Швейцарії

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