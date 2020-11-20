Збірну Росії висміяли за 0:5 від Сербії: спортивні підсумки 19 листопада

Вболівальники висміяли збірну Росії з футболу за поразку від Сербії у Лізі націй, а ЗМІ з'ясували, коли УЄФА ухвалить рішення щодо матчу Швейцарія – Україна.

Крім того, стало відомо, що насправді відбувалося з українськими футболістами в Швейцарії.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 19 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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