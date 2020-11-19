Збірну Росії висміяли в мережі після поразки 0:5 в Лізі націй

Максим Іншаков Футбол 19:20, 19.11.2020 Оновлено: 19:21, 19.11.2020

Російські вболівальники не змогли стримати емоцій, коментуючи в мережі розгромну поразку своєї команди в 6-му турі Ліги націй.

Фанати висміяли тренерський штаб збірної, а також рівень гри деяких футболістів.

"Дочекалися, збірна нарешті грає як Німеччина", – пишуть користувачі, натякаючи на недавній розгром німців від Іспанії.

Користувачі жартують про збірну Росії
sports.ru
"Росія грає як Німеччина"
sports.ru

"Історична х**ня. А Артемко щось знав. Вирішив малою ганьбою звільнитися", – жартують користувачі згадуючи секс-скандалу з Артемом Дзюбою, через який його виставили зі збірної.

Капітан збірної Росії не залишився без уваги
sports.ru

"Ось вона, до болю знайома збірна Росії", "Наше місце в Лізі D. Сан Марино та Гібралтар по 7:0 обігравати і кричати яка у нас велика збірна", "Якщо в центрі штрафного Сербії поставити дерево, і гравці російської збірної будуть гатити в нього, то від дерева і то більше м'ячів у ворота відскочить, ніж від Заболотного", – журяться в коментарях.

Рівень збірної РФ
sports.ru
Черчесова виганяють
sports.ru
Користувачі жартують про дно збірної
sports.ru
Росіяни прощаються з перспективами міжнародного футболу
sports.ru
Черчесова називають бездарним тренером
sports.ru
З'явилися і традиційні жарти про "дерево"
sports.ru
sports.ru
Росію порівнюють з Сан-Марино
sports.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру Ліги націй в Белграді Сербія – Росія завершилася з рахунком 5:0. Після цієї поразки російські футболісти вилетіли з другого кошика жеребкування чемпіонату світу-2022.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Зеленський розповів про своє самопочуття: запахи повернулися, тест позитивний. Відео

У Львові попрощалися з застреленим на Донбасі 21-річним розвідником. Фоторепортаж

Філатов: у наступні періоди співфінансування ОСББ міститиме програми на капремонт ліфтів у будинках

Порошенко – Зеленському: це вже агонія, Уманський розповів про ваше "Велике крадівництво"

Більш ніж половина українців не задоволена діяльністю Зеленського в боротьбі з COVID-19 – "Рейтинг"