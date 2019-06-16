Збірній України U-20 влаштували фантастичний прийом в Борисполі

Чемпіон світу з футболу серед юнацьких команд - національна збірна України, у неділю, 16 червня, прибула на Батьківщину.

У міжнародному аеропорту Бориспіль наших тріумфаторів зустрічало безліч українських уболівальників. Фанати обливали своїх улюбленців шампанським і скандували "Молодці! Молодці!"

З аеропорту чемпіони світу поїхали до Будинку футболу, де о 19:30 почалась урочиста церемонія.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал юнацького мундіалю Україна - Південна Корея завершився з рахунком 3:1. Перед грою стадіон в Польщі фантастично виконав гімн нашої країни.

Пізніше з'явилося відео урочистої церемонії нагородження та коментар головного тренера переможців.

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