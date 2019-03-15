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Збірній України готують гарячий прийом в Португалії

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Уже в наступну п'ятницю, 22 березня, збірна України стартує в кваліфікації Євро-2020 в гостях проти Португалії. І команду Андрія Шевченка в Лісабоні чекає гарячий прийом.

У Португалії одна з найбільших українських діаспор в Європі, тому приїзд збірної України в Лісабон вже викликає небувалий ажіотаж. А на стадіоні, за різними прогнозами, буде кілька тисяч українських уболівальників.

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"Зараз надходить дуже багато заявок, в Португалії чекаємо справжню армію вболівальників. Станом на сьогоднішній день очікується 1000-1500 людей тільки в аеропорту по прильоту збірної в Лісабон. Всі вже знають, де буде жити і тренуватися команда Шевченка, і всі чекають "синьо-жовтих". Ми розраховуємо, що українська трибуна в Лісабоні буде складатися з декількох тисяч людей, якщо в Португалії наші викуплять всю квоту гостьового сектора та місця в інших секторах", - розповів прес-аташе Андрія Шевченка в збірній України Микола Васильков під час вс мови експерт-клубу "Парі-Матч".

Вболівальники збірної України вітають Андрія Шевченка (праворуч)

Вболівальники збірної України вітають Андрія Шевченка (праворуч)

Матч Україна - Португалія відбудеться в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луш" 22 березня (початок о 21:45 за київським часом). Цим поєдинком "синьо-жовті" почнуть відбірковий турнір до Євро-2020, і за путівку на ЧЄ крім Португалії змагатимуться з Сербією, Литвою і Люксембургом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчим часом у збірній України може з'явитися новий натуралізований форвард.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Теми
Євро-2020чемпіонат Європи з футболуУкраїна - Португаліяукраїнці за кордоном
Особи
футболіст Андрій ШевченкоКріштіану Роналду
Місце
ПортугаліяЛісабон
Теги
збірна України з футболузбірна Португалії з футболу
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