Збірна України зробила емоційний вчинок після матчу з Литвою - відеофакт

Збірна України з футболу після розгромної перемоги над командою Литви, підійшла до сектору з уболівальниками і подякувала їм за подержку.

Фанати не залишилися в боргу, скандуючи у відповідь "Україна! Україна!". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020 Литва - Україна завершився з рахунком 0:3. У цій грі голами відзначилися Олександр Зінченко, Марлос і Руслан Малиновський.

Відзначимо, що перед матчем українські вболівальники відзначилися антиросійським перфомансом, заспівавши пісню про Путіна і мо*каля.

Пізніше Шевченко прокоментував перемогу України, згадавши обмін полоненими з Росією. Наставник залишився задоволений результатом гри з Литвою, але зазначив помилки, які допускала команда.

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