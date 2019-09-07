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8 вересня • оновлено в 10:59
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Збірна України зробила емоційний вчинок після матчу з Литвою - відеофакт

28.8т Читати матеріал російською

Збірна України з футболу після розгромної перемоги над командою Литви, підійшла до сектору з уболівальниками і подякувала їм за подержку.

Фанати не залишилися в боргу, скандуючи у відповідь "Україна! Україна!". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
Стадіон в Литві фантастично виконав гімн України перед матчем відбору Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020 Литва - Україна завершився з рахунком 0:3. У цій грі голами відзначилися Олександр Зінченко, Марлос і Руслан Малиновський.

Відзначимо, що перед матчем українські вболівальники відзначилися антиросійським перфомансом, заспівавши пісню про Путіна і мо*каля.

Пізніше Шевченко прокоментував перемогу України, згадавши обмін полоненими з Росією. Наставник залишився задоволений результатом гри з Литвою, але зазначив помилки, які допускала команда.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Україна – Литва" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Україна – Литва
Місце
Литва Вільнюс
Тег
збірна України з футболу
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Как эмоционально.. Аж до слез.. Ждем на ЧМ..
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Кор Павел
Кор Павел
Странный журналист. Команда совершила эмоциональный поступок. Вообще-то во всех странах принято команде подойти к фанатам и поблагодарить за поддержку. Но почему-то это преподносят как что-то особенное, необычное.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну да, пройебалты великие фудболизды, можно празднЫвать перемогу в чемпионате!
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