Збірна України здала тести на коронавірус і полетіла до Польщі: список футболістів

Збірна України відправилася на товариський матч проти Польщі, який відбудеться в середу, 11 листопада, в Хожуві, в складі 25 футболістів.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), останніми в розташування національної команди прибули легіонери з Бельгії, Угорщини, Австрії та Італії. Їхні тести на коронавірус показали негативний результат.

Повністю список українських футболістів, які можуть взяти участь у поєдинку проти Польщі виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія"), Дмитро Різник ("Ворскла").

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (всі – "Шахтар"), Ілля Забарний ("Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія ), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (всі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва – "Динамо"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – "Ференцварош", Угорщина), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар").

Через травми поєдинки України пропустять Артем Кравець ("Коньяспор") і Віктор Корнієнко ("Шахтар").

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник "Динамо" Денис Попов здав позитивний тест на коронавірус і не допоможе збірній в найближчих матчах.