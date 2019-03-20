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Збірна України зазнала втрат перед битвою з Португалією

1.4тЧитати матеріал російською

Півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко не допоможе збірній України в стартових матчах відбору до чемпіонату Європи-2020.

Команда Андрія Шевченка 22 березня зіграє в Португалії з діючими чемпіонами континенту, а за два дні вирушить у гості до Люксембургу. Коваленку взяти участь у цих поєдинках завадило пошкодження.

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Віктор Коваленко (ліворуч)

Віктор Коваленко (ліворуч)

ФФУ

"Медичне обстеження, проведене лікарями національної команди, показало, що у Віктора Коваленка – розтягнення м'яза, яке вимагає тижневого відновлення. З огляду на те, що повернутися до тренувань Віктор зможе тільки 25 березня, півзахисник залишив розташування збірної для проведення курсу реабілітації в Києві", – йдеться в повідомленні прес-служби ФФУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що не бачить сенсу в персональній опіці Кріштіану Роналду в матчі з португальцями.

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Тема
Україна - Португалія
Особа
Віктор Коваленко
Теги
збірна України з футболуФК Шахтар
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