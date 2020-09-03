Україна з перемоги стартувала в Лізі націй

Збірна України з футболу в першому турі нового сезону Ліги націй УЄФА обіграла команду Швейцарії. Матч у Лізі А групи 4 пройшов на "Арені Львів" і завершився з рахунком 2:1.

Стартові хвилини пройшли в атаках гостей. Україна з труднощами виходила з-під пресингу, і ніяк не могла закріпитися на чужій половині поля. На 9-й хвилині "синьо-жовті" вибухнули небезпечною атакою. Спершу Малиновський влучив у хрестовину, а на добиванні в рамку не влучив Ярмоленко.

Україна відмовилася від високого пресингу, лише в центрі поля починаючи грати "по супернику".

На 14-й хвилині дебютант команди Олександр Тимчик рвонув по правому флангу, потужно "вистрілив", голкіпер не зміг зафіксувати м'яч і Андрій Ярмоленко п'ятою зробив рахунок 1:0.

Гра йшла щільно і компактно. У межах такого щільного футболу швидкість переходу від захисної фази до атакуючої, мало найбільше значення й обидві команди намагалися не програти в цій якості.

На 23-й хвилині чудова атака "віялом" від збірної України 4 в 4 повинна була завершуватися голом, але Коноплянка дуже неточно виконав свій удар.

Швейцарці активізувалися і притиснули наших гравців до воріт. Особливо на фланзі проявляв активність Мбабу.

Андрій Пятов

Вони не давали ніякої свободи нашим гравцям, раз по раз накочуючи атаки на ворота Пятова. Гості вважали за краще атакувати флангами, але всі їхні спроби закінчувалися або кутовими, або виносами захисників. На 40-й хвилині українці провалилися в опорній зоні і дали Саперовичу вийти на ударну дистанцію – 1:1.

Початок другого тайму став дзеркальним відображенням першого. Футболісти з Швейцарії високо атакували, володіючи ініціативою. Після перехоплень, українців часто відразу накривали в центрі поля. У нас повинні були рухатися гравці атаки, проте забіг робив лише один Жуніор Мораес, без підтримки флангів.

Тарас Степаненко

Коноплянка був явно не готовий виступати на такому рівні і його на 54-й хвилині замінив Роман Яремчук.

Через кілька миттєвостей збірна Швейцарії мала виходити вперед, проте удар Рубена Варгаса головою прийшовся в штангу.

Заміна Цубера на Штеффена дозволила швейцарцям зберегти темп і майже всі свої атаки команда Володимира Петковича проводили через лівий фланг.

У середині тайму Україні вдалося відсунути гру від своїх воріт. Команда Шевченка почала частіше бити по воротах і більше контролювати м'яч.

На 68-й хвилині розкішний удар у виконанні Олександра Зінченка вивів наших співвітчизників вперед – 2:1.

Олександр Зінченко

Гості великими силами пішли вперед, у результаті чого в середині поля з'явилися розриви, куди направляли свої контратаки українці. Було помітно, що сил у обох команд залишилося небагато.

Швейцарія влаштувала останній штурм, проте до результатів це не призвело.

Україна – Швейцарія 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 14 Ярмоленко, 1:1 – 41 Сеферович, 2:1 – 68 Зінченко.

Україна – Пятов, Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Малиновський, Михайличенко, Коноплянка (Яремчук, 54), Степаненко, Ярмоленко, Мораес.

Швейцарія – Зоммер, Мбабу, Родрігес, Ельведі, Аканджі, Джака, Цубер (Штеффен, 46), Соу (Ебішер, 82), Варгас (Аджеті, 73), Сеферович, Емболо.

Попередження: Ельведі (59), Штеффен (83), Тимчик (86).

Відзначимо, що конкуренти України по групі Іспанія і Німеччина зіграли на користь нашої команди.

Турнірна таблиця Ліги націй

Свій наступний матч у Лізі націй підопічні Андрія Шевченка проведуть 6 вересня на виїзді проти грізної Іспанії.

Відзначимо, що свій останній офіційний поєдинок "жовто-сині" провели в листопаді минулого року в відборі до Євро-2020, коли зіграли внічию з сербами на виїзді 2:2.