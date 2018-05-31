Збірна України з футболу зіграла внічию з африканцями

Збірна України з футболу не змогла обіграти команду Марокко в товариському матчі. Зустріч в Швейцарії на "Стад де Женев" з учасником чемпіонату світу-2018 завершилася з рахунком 0:0.

Марокканці, підтримати яких зібралася величезна кількість співвітчизників, з перших секунд захопили ініціативу і серйозно притиснули нашу команду до воріт.

Марокко - Україна

Номінальні господарі високо пресингували, змушуючи захисників вибивати м'яч в аут, а воротаря помилятися. Пятов на 15-й хвилині припустився серйозної помилки упустивши м'яч, але марокканський лідер "Аякса" не зміг влучити по воротах.

Марокко - Україна

Африканці за рахунок технічних хавбеків захопили центр поля, змушуючи Коноплянку і партнерів відпрацьовувати в захисті

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Найнебезпечніші моменти регулярно виникали у наших воріт, не даючи голкіперу "Шахтаря" ні хвилини відпочинку.

На 35-й хвилині лише невезіння не дозволила футболістам з Північної Африки відкрити рахунок в матчі.

Україна намагалася будувати свій напад на контратаках і далеких навісах в штрафну, але за півтайма жодного удару в площину воріт не зробила.

Марокко - Україна

Після перерви малюнок гри не змінився. На початку другого тайму більше володіли м'ячем мароканцев, але у наших футболістів теж стали з'являтися варіанти у чужих воріт. На 58-й хвилині Коноплянка зобов'язаний був відкривати рахунок, але найнебезпечніший удар відбив захисник.

Час, що залишився пройшло без гострих моментів, де гра здебільшого проходила в центральному колі.

За 7 хвилини до фінального свистка, лише інтуїція Пятова врятувала Україну від неминучого гола, коли голкіпер відбив небезпечний удар з рикошетом.

Марокко - Україна - 0:0

Марокко - Мохамед, Мендільо (Амрабат, 83), Бенатія (Хакимі, 46), да Кошта, Саісс, Бельханда (Бухаддуз, 64), Ель-Ахмаді (Аіт-Беннассер, 72), Зіеш, Буссуфа, Амрабат (Фажр, 72 ), Бутаіб (Харитина, 46).

Україна - Пятов, Кривцов, Матвієнко, Бурда, Караваєв, Коноплянка (Сидорчук, 76), Зінченко, Коваленко (Шапаренко, 46), Степаненко (Малиновський, 64), Ярмоленко (Марлос, 46), Селезньов (Бесєдін, 46).

Попередження: Зінченко (60), Буссуфа (60), Шапаренко (75).

Нагадаємо, що ця гра стала третьою для "синьо-'желтих" в 2018 році. У березні Україна спершу зіграла внічию з Саудівською Аравією , а потім обіграла Японію.