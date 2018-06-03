Збірна України з футболу здобула розгромну перемогу

Збірна України з футболу здобула перемогу в товариському матчі над командою Албанії. Зустріч у французькому Евіані на стадіоні "Каміль Фурньє" завершилася з рахунком 4:1

Підопічні Андрія Шевченка з перших хвилин захопили повністю контроль м'яча в центрі поля, раз по раз навантажуючи голкіпера суперників небезпечними ударами. Албанці вирішили свою гру побудувати на контратаках і також пару раз огризнувся вкрай небезпечними випадами.

Україна - Албанія ФФУ

Іноді складалося враження, що отримавши таку перевагу, українські футболісти розгубилися, і не знають, що робити з м'ячем.

У другій частині тайму швидкості стали менше, футболісти навіть зробили перерву на водопій. Пауза пішла на користь нашою командою. Коноплянка з Ярмоленком ефектно розібралися із захистом і на 31-хвилині Євген забив 16-й гол на національну команду.

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Через 4 хвилини капітан збірної України обіграв 3-х захисників і збільшив перевагу своєї команди.

Ярмоленко на цьому не зупинився і скориставшись плутаниною албанців на останніх хвилинах тайму довів рахунок до розгромного.

У другій половині українські футболісти стали грати по рахунку. Гравці не сильно форсували ситуацію, допускаючи багато невимушених помилок.

У той же час Албанія вела гру так, немов не пропустила в першому таймі три м'ячі. Підопічні Пануччі часто загрожували воротам Луніна і мали кілька хороших шансів забити гол.

Україна - Албанія ФФУ

Україна - Албанія ФФУ

За 2 хвилини до кінця розслаблені українці все-таки пропустили точний удар суперника, але в решту секунди українські футболісти встигли довести рахунок до розгромного.

Ця гра стала останньою перед відпусткою збірної України. 6 вересня 2018 року наша команда стартує в Лізі націй.

Албанія - Україна - 1:4

Голи: 0:1 - 31 Коноплянка, 0:2 - 35 Ярмоленко, 0:3 - 45 Ярмоленко, 1:3 - 88 Ндоє, 1:4 - 90 Коноплянка.

Албанія - Беріша, Гімсіті, Хюсай, Маврай, Леняні (Балай, 46), Ліля (Аджеті, 65), Роші (Мемола, 46), Рамадану (Квака, 26), Веселі, Манай (Цікалеші, 58), Ндоє.

Україна - Лунін, Бурда, Бутко (Караваєв, 82), Соболь, Кривцов, Зінченко (Сидорчук, 70), Коноплянка, Марлос (Шапаренко, 57), Малиновський (Коваленко, 71), Ярмоленко, Бесєдін (Селезньов, 46).

Нагадаємо, що ця гра стала четвертою для "синьо-'желтих" в 2018 році. У березні Україна спершу зіграла внічию з Саудівською Аравією , а потім обіграла Японію,

Декількома днями раніше "синьо-жовті" не змогли обіграти Марокко (0:0).