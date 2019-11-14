Збірна України з футболу на останній секунді перемогла в історичному матчі

Збірна України з футболу на останніх секундах здобула перемогу в товариському матчі з командою Естонії.

Перша в історії гра нашої національної збірної в Запоріжжі на "Славутич-Арені" завершилась із рахунком 1:0.

ОBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Україна – Естонія.

Україна - Естонія ФФУ / Павло Кубанов

Господарі з перших хвилин захопили ініціативу, не дозволяючи суперникові хоча б зачепитися за м'яч. Уже в першій же атаці українці могли відкривати рахунок. Ярмоленко протягнув м'яч по правому флангу, відкинув на Болбата, Сергій навісив у штрафну, де Бесєдін в убір пробив головою. Лише неймовірний стрибок Матвія Ігонена врятував його команду від вірного гола.

Українці продовжували активно використовувати фланги, але до реальної загрози й ударів у ворота справа не доходила.

Домінуючи на половині поля суперника, наші футболісти не давали навіть шансу естонцям, за будь-які втрати за рахунок якісного контрпресингу моментально відбираючи шкіряну сферу.

Україна - Естонія ФФУ / Павло Кубанов

У кінцівці Соболь мав два розкішних моменти за хвилину. У першому – після фантастичного "пострілу" з-за меж штрафного, м'яч пролетів у сантиметрах від дев'ятки, а в другому Едуард не зміг влучити у ворота з 5 метрів після помилки естонського захисника.

У середині поля Україні об'єктивно не вистачало конструктиву. Всі небезпеки виникали після роботи флангів.

Україна - Естонія ФФУ / Павло Кубанов

У перерві Шевченко замість Матвієнка, Сидорчука, Циганкова і Коваленка, випустив Іванисеню, Шабанова, Буяльського та Безуса, але на гостроті гри це ніяк не позначилося.

Як і раніше футболісти збірної України повністю контролювали хід гри, але катастрофічно не вистачало останнього пасу, після якого можна було б нанести небезпечний удар.

Розв'язка наступила на останніх секундах основного часу. Безус прямим ударом зі штрафного і з допомогою рикошету від Зеньова забив єдиний і переможний гол.

Свій останній матч у календарному році підопічні Шевченка проведуть у відборі на Євро-2020 17 листопада на виїзді проти Сербії.

Україна – Естонія 1:0

Гол: 1:0 – 90+2 Безус.

Україна – Лунін, Матвієнко (Шабанов, 46), Соболь, Пластун, Болбат, Циганков (Безус, 46), Коваленко (Буяльський, 46), Шахов (Шепелєв, 76), Сидорчук (Іванiсеня, 46), Ярмоленко (Швед, 66 ), Бесєдін.

Естонія – Ігона, Пикк, Баранов, Камс (Теністе, 46), Кууск, Крейда, Айнсалу (Антонов, 63), Пурі (Калласте, 83), Лійвак (Зеньов, 63), Аньєр (Сорга, 71), Кяйт (Васильєв , 71).

Попередження: Кяйт (51), Баранов (77), Соболь (83), Зеньов (87).

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