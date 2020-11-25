Збірна України з футболу вилетіла з еліти Ліги націй

Максим Іншаков Футбол 21:33, 25.11.2020

Після того, як Апеляційний комітет Європейського футбольного союзу (УЕФ) присудив Україні технічну поразку за скасований матч Ліги націй проти Швейцарії, наша команда опустилася на 4-е місце в групі 4 і вилетіла з дивізіону А.

Українці і швейцарці набрали по 6 очок, однак "синьо-жовті" поступилися супернику за рахунок особистих зустрічей. У наступному розіграші турніру Україна буде виступати в Лізі Б.

Підсумкове становище команд Ліги націй

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький, коментуючи рішення УЄФА, заявив, що Україна буде подавати апеляцію.

Пізніше на ситуацію відреагував головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

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