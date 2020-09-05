Збірна України з футболу перемогла Росію в матчі століття: як це було

5 вересня 1998 року збірна України з футболу здобула одну з найяскравіших перемог у своїй історії.

22 роки тому в першому турі відбору на чемпіонат Європи підопічні Йожефа Сабо з рахунком 3:2 обіграли команду Росії, яку тренував Анатолій Бишовець. Переможний гол забив форвард "Динамо" Сергій Ребров.

Збірна України перед грою з Росією zbirna.com

В атаці у "синьо-жовтих" грали Андрій Шевченко та Сергій Ребров. З протилежного боку – Віктор Онопко з Андрієм Канчельскісом, які народилися в Україні.

Гра викликала підвищений глядацький інтерес, оскільки зустрічалися збірні двох сусідніх країн, що раніше входили до складу СРСР і мали спільну історію, в тому числі і історію принципового футбольного протистояння на рівні клубів в рамках чемпіонатів і кубків СРСР. У турнірному плані важливість гри була настільки великою, що її називали "матчем століття".

Посилювала ажіотаж політична складова частина цієї гри: російська газета "Советский спорт" вийшла з резонансним заголовком "Бей, Хохлов, тримай, Хлестов, не пропускай, Філімонов, Рятуй Росію!", Де два перших і два останніх слова були надруковані більшим шрифтом.

Скандальний заголовок "Советского спорта" sports.ru

Чемпіонат Європи. Відбірковий турнір. Група 4

5 вересня. Київ. "Республіканський стадіон". 82 100 глядачів.

Україна – Росія – 3:2 (2: 0)

Голи: Попов, 15 (1:0). Скаченко, 26 (2:0). Варламов, 66 (2:1). Ребров, 73 – з пенальті (3:1). Онопко, 87 (3:2).

Україна: Шовковський, Микитин, Ващук, Дмитрулін, Скаченко (Калитвинцев, 45), Головко, Ковальов (Кривенцов, 87), Попов, Ребров, Гусін, Шевченко.

Росія: Харін, Ковтун, Яновський, Варламов, Чугайнов, Онопко, Мінько, Семак (Черчесов, 73), Канчельскіс (Карпін, 71), Аленічев (Мостовий, 64), Коливанов.

Попередження: Ковальов, 3. Яновський, 13. Ковтун, 49.

Вилучення: Харін, 72.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 34 роки тому київське "Динамо" стало переможцем Кубка Сантьяго Бернабеу – щорічного товариського турніру з футболу, що проводиться з 1979 року.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь українських футболістів.

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