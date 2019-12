Збірна України з футболу дізналася суперників на Євро-2020

У виставковому центрі ROMEXPO в центрі Бухареста (Румунія) відбулася урочиста церемонія жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу-2020 (12 червня - 12 липня).

Збірна України потрапила в групу С, де зіграє з командами Нідерландів, Австрії та переможецем плей-офф шляху D.

Підсумковий складу груп C і F буде визначено після стикових матчів (26-31 березня). Якщо Румунія вийде до фінальної частини турніру, вона зіграє в групі C, а переможець стикових матчів шляху D буде виступати в групі F. У іншому випадку переможець стикових матчів шляху A відправиться в групу F, а переможець стикових матчів шляху D - в групу C.

Группа C

1️⃣ Нидерланды

2️⃣ Украина

3️⃣ Австрия

4️⃣ Победитель плей-офф D#ЕВРО2020 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 ноября 2019 г.

Наші футболісти проведуть два матчі групи в Бухаресті, один – в Амстердамі (з Нідерландами)

Це буде другий чемпіонат Європи, в груповій стадії якого гратимуть 24 збірні, і перший, який пройде не на території однієї або двох країн, що межують один з одним, а на 12 стадіонах 12 міст 11 країн.

Повний склад груп (в дужках вказані стадіони і міста, де пройдуть матчі)

Група A: Туреччина, Італія ( "Олімпіко", Рим), Уельс, Швейцарія

Група B: Данія ( "Паркен", Копенгаген), Фінляндія, Бельгія, Росія ( "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург),

Група C: Нідерланди ( "Йохан Кройфф Арена", Амстердам), Україна, Австрія, переможець плей-офф D (переможець Грузія-Білорусь-Македонія-Косово).

Група D: Англія ( "Уемблі", Лондон), Хорватія, переможець плей-офф С (переможець Шотландія-Ізраїль-Норвегія-Сербія), Чехія

Група E: Іспанія ( "Сан-Мамес, Більбао), Швеція, Польща, переможець плей-офф У (переможець Боснія і Герцеговина-Північна Ірландія-Словаччина-Ірландія)

Група F: Німеччина ( "Арена Мюнхен", Мюнхен), Португалія, Франція, переможець плей-офф А (переможець Ісландія-Румунія-Болгарія-Угорщина)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна однією з перших вийшла на Євро-2020, здобувши путівку достроково після перемоги над Португалією. Тепер жеребкування фінальної частини визначить головні розклади для українців на самому Євро.

