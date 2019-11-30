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1 грудня • оновлено в 06:14
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Збірна України з футболу дізналася суперників на Євро-2020

43.3т
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У виставковому центрі ROMEXPO в центрі Бухареста (Румунія) відбулася урочиста церемонія жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу-2020 (12 червня - 12 липня).

Збірна України з футболу дізналася суперників на Євро-2020

Збірна України потрапила в групу С, де зіграє з командами Нідерландів, Австрії та переможецем плей-офф шляху D.

Підсумковий складу груп C і F буде визначено після стикових матчів (26-31 березня). Якщо Румунія вийде до фінальної частини турніру, вона зіграє в групі C, а переможець стикових матчів шляху D буде виступати в групі F. У іншому випадку переможець стикових матчів шляху A відправиться в групу F, а переможець стикових матчів шляху D - в групу C.

Наші футболісти проведуть два матчі групи в Бухаресті, один – в Амстердамі (з Нідерландами)

Це буде другий чемпіонат Європи, в груповій стадії якого гратимуть 24 збірні, і перший, який пройде не на території однієї або двох країн, що межують один з одним, а на 12 стадіонах 12 міст 11 країн.

Повний склад груп (в дужках вказані стадіони і міста, де пройдуть матчі)

Група A: Туреччина, Італія ( "Олімпіко", Рим), Уельс, Швейцарія

Група B: Данія ( "Паркен", Копенгаген), Фінляндія, Бельгія, Росія ( "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург),

Група C: Нідерланди ( "Йохан Кройфф Арена", Амстердам), Україна, Австрія, переможець плей-офф D (переможець Грузія-Білорусь-Македонія-Косово).

Група D: Англія ( "Уемблі", Лондон), Хорватія, переможець плей-офф С (переможець Шотландія-Ізраїль-Норвегія-Сербія), Чехія

Група E: Іспанія ( "Сан-Мамес, Більбао), Швеція, Польща, переможець плей-офф У (переможець Боснія і Герцеговина-Північна Ірландія-Словаччина-Ірландія)

Група F: Німеччина ( "Арена Мюнхен", Мюнхен), Португалія, Франція, переможець плей-офф А (переможець Ісландія-Румунія-Болгарія-Угорщина)

Збірна України з футболу дізналася суперників на Євро-2020

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Ніхто не витримував конкуренції: Шевченко – про шлях на Євро-2020 і зміни збірної України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна однією з перших вийшла на Євро-2020, здобувши путівку достроково після перемоги над Португалією. Тепер жеребкування фінальної частини визначить головні розклади для українців на самому Євро.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Євро-2020
Місце
Україна
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Мощно прёт сборная Oкраины по футболу! Такими темпами и до Чемпионата Мира дорастёт лет через 20...
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
_ Зепепупик, ну а сборная мильдония и скреп лет так...да вообще не дорастет, о чем это я...
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2
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Твари с паРРаши, типа задроченного Зелепадлика и иные. Для вас, нариков помойных, напомню про 9 декабря 2019 года. Отвечать, скот расейский - чем этот день станет в истории мирового спорта? Молчит скот рюцкий. Даже не мычит! В этот день мировая антидопинговая организация ВАДА озвучит окончательные санкции против российского спорта. И есть шанс, что те же ФИФА и УЕФА их поддержат! Вот тогда это мельдониевое стадо замычит!
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Махал Махалыч, ишь как бомбануло у тебя на ровном месте, треск боевых шаровар слышен по всей нэзалэжной, прыгуны дружно завыли зеневмэрлу и надели вышитые трыпки
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2
1
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Мyдaк Мyдaкыч, :о))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Истерика зачётная :о))))))))) Я доволен :о)))))))))))) Главное, чтобы тебя кондрашка не хватила. А то, так и сдохнешь не подмытым :о))))))))))
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2
_ Зепепупик
_ Зепепупик
А шо, Oкраину кто-то пустил на Евро-2020? Зачем?
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2 из 3 ответов | показать все
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Мyдaк Мyдaкыч, 9 декабря? Конечно помню! Это день, когда президенты трёх развитых стран будут драть во все дыры презика одной территории 404 :о))))))))))))))))))
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2
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
_ Зепепупик, свинья наркоманская - тебя и скот, представляющий паРРашу, еще никуда не пустили! Выродок с расеи - впереди 9 декабря 2019 года! Напомнить тебе, быдлo с росеи, шо это за день?
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