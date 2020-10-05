Збірна України втратила лідерів "Динамо" перед матчами з Францією, Німеччиною та Іспанією

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розповів, що за підсумками матчу в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента" травми отримали півзахисник Віталій Буяльський та нападник Владислав Супряга.

В інтерв'ю офіційному сайту київської команди румунський фахівець заявив, що обидва футболісти можуть відновитися до наступних поєдинків "Динамо". Головний тренер збірної України, яка проведе матчі проти Франції (7 жовтня), Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня), Андрій Шевченко вирішив залишити Буяльського та Супрягу в розташуванні клубу.

"На жаль, після гри з "Гентом" ми втратили двох гравців – Супрягу та Буяльського. Я не кажу, що не задоволений тими гравцями, які їх замінили, але вони б дуже нам допомогли в плані завершення атак. Я сподіваюся, що вони відновляться до найближчих ігор – з "Рухом" в чемпіонаті та "Ювентусом" в Лізі чемпіонів. Наскільки мені відомо, вони не мають їхати в збірну, головний тренер вже сказав, що вони залишаться в розташуванні клубу. Дуже важливо, щоб вони повністю відновилися і не було рецидивів", – висловився Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всі футболісти "Шахтаря", викликані на матч проти Франції, не зможуть взяти участь у поєдинку. Українець Олександр Зінченко також не допоможе національній команді через травму.