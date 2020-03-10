Збірна України втратила лідера через коронавірус

"Аталанта", за яку виступає українець Руслан Малиновський, прийняла рішення не відпускати гравців своєї команди в розташування національних збірних на найближчі матчі через коронавірус.

Як повідомляє інформагентство Zbirna, ця заборона поширюється й на нашого співвітчизника.

Збірна України з футболу

Нагадаємо, що наступними суперниками України по контрольним поєдинкам стануть Франція (27 березня, Париж) і Польща (31 березня, Хожув). Вже відомо, що виїзний матч з поляками відбудеться при порожніх трибунах. Що стосується зустрічі з французами, то остаточне рішення щодо цього матчу ще не прийнято.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії призупинили всі спортивні заходи до 3 квітня. Крім того, місцеві футбольні чиновники збираються попросити УЄФА перенести початок чемпіонату Європи 2020 року.

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