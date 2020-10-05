Збірна України втратила 12 футболістів перед матчем з Францією

Олександр Чеканов Футбол 20:02, 5.10.2020

Тренерський штаб Андрія Шевченка не зможе розраховувати відразу на 12 гравців у товариському матчі збірної України з Францією, який відбудеться в середу, 7 жовтня.

"Жовто-сині" через травми залишилися без півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, гравців "Шахтаря" Сергія Кривцова, Сергія Болбата та Євгена Коноплянки, а також двох представників "Динамо" Владислава Супрягу та Віталія Буяльського.

Крім того, воротар "гірників" Андрій Пятов і та півзахисник донеччан Тарас Степаненко здали позитивний тест на коронавірус. Весь склад донецького "Шахтаря" в результаті відправився на самоізоляцію, в тому числі викликані до збірної захисник Микола Матвієнко, півзахисники Віктор Коваленко і Марлос, а також форвард Жуніор Мораес.

Відзначимо, що Матвієнко, Коваленко, Марлос і Мораес зможуть допомогти збірній Андрія Шевченка в матчах Ліги нацією з Німеччиною (10 жовтня) та Іспанією (13 жовтня), якщо їх повторні тести будуть негативними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко вніс зміни до складу збірної України через кадрові втрати.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

У Чорне море зайшов британський "дракон" із зенітними ракетами. Фото

На Донбасі помер комбат "ЛНР" "Лєший". Фото

У Швейцарії встановили найвищу мінімальну зарплату у світі

"Батьки самі віддавали дітей!" У Львові побожний педофіл 15 років ґвалтував дівчаток

У Європарламенті пригрозили скасуванням безвізу олігархам і політикам через "Слугу народу"