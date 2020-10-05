Збірна України втратила 12 футболістів перед матчем з Францією

Тренерський штаб Андрія Шевченка не зможе розраховувати відразу на 12 гравців у товариському матчі збірної України з Францією, який відбудеться в середу, 7 жовтня.

"Жовто-сині" через травми залишилися без півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, гравців "Шахтаря" Сергія Кривцова, Сергія Болбата та Євгена Коноплянки, а також двох представників "Динамо" Владислава Супрягу та Віталія Буяльського.

Крім того, воротар "гірників" Андрій Пятов і та півзахисник донеччан Тарас Степаненко здали позитивний тест на коронавірус. Весь склад донецького "Шахтаря" в результаті відправився на самоізоляцію, в тому числі викликані до збірної захисник Микола Матвієнко, півзахисники Віктор Коваленко і Марлос, а також форвард Жуніор Мораес.

Відзначимо, що Матвієнко, Коваленко, Марлос і Мораес зможуть допомогти збірній Андрія Шевченка в матчах Ліги нацією з Німеччиною (10 жовтня) та Іспанією (13 жовтня), якщо їх повторні тести будуть негативними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко вніс зміни до складу збірної України через кадрові втрати.