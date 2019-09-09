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9 вересня • оновлено в 12:51
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Збірна України встановила історичний рекорд у відборі Євро-2020

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Обігравши у відбірковому матчі Євро-2020 команду Литви, збірна України встановила свій рекорд - набрала 13 очок з 15-ти можливих. Таких потужних результатів у відборі ЧЄ у нас раніше не було.

Як повідомляє zbirna.com, до цього найкращий результат після перших п'яти матчів був у відборі до чемпіонату Європи-2008 - 12 очок. Але як раз після тих п'яти матчів підопічні Олега Блохіна почали відставати. І в підсумку в останніх семи поєдинках набрали ще лише п'ять очок. Як результат - у фінальну частину Євро-2008 Україна тоді не потрапила.

Литва - Україна - 0: 3

Литва - Україна - 0: 3

lff.lt

Зараз нам залишилося провести ще лише три поєдинки у відборі. З Литвою (11 жовтня, Харків), Португалією (14 жовтня, Київ) і Сербією (17 листопада, Белград). П'яти очок в цих іграх з головою вистачить для того, щоб потрапити на Євро-2020.

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Варто також відзначити, що в нинішньому циклі збірна України після п'яти матчів забила 11 м'ячів. Це найкращий результат за всі роки виступів у відборі Євро. І пропустила тільки один - це теж рекорд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу в гостях розгромила Литву в 5-му турі кваліфікації ЧЄ-2020. Поєдинок у Вільнюсі завершився з рахунком 0:3.

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Тема
Євро-2020
Тег
збірна України з футболу
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