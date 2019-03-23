Збірна України вивела з себе Роналду

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився емоціями після першого поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Португалії. За словами українського футболіста, капітан суперника Кріштіану Роналду залишився незадоволений нічийним результатом.

"Зрозуміло, що це команда високого рівня. Вони тримали пристойний темп, хоч і не дуже високий. Але ми вистояли, не скажу, що хтось фізично підсів. Зінченко спілкувався з Бернарду Сілвою, і той сказав, що сильно втомився, а Роналду був злий і пішов в окрему роздягальню. Португальці очікували іншого результату", - цитує Степаненка Команда №1.

Кріштіану Роналду

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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