Збірна України виграла чемпіонат світу з футболу U-20, здобувши вольову перемогу в фіналі

Михайло Морозов Футбол 13:38, 15.06.2020

15 червня 2019 року молодіжна збірна України виграла чемпіонат світу з футболу U-20, який проходив у Польщі. У фінальному матчі наша команда здобула вольову перемогу над Південною Кореєю.

На самому початку поєдинку наші суперники відкрили рахунок ударом з пенальті, але в другій половині першого тайму нападнику "Динамо" Владиславу Супрязі вдалося відновити паритет, а на початку другої половини він зробив дубль і вивів Україну вперед. Корейці намагалися зрівняти рахунок, використовуючи свою фізичну міць при стандартах, але нашій збірній вдалося відбитися, а потім забити і третій гол на 89-й хвилині після сольного проходу ще одного динамівця Георгія Цитаїшвілі – 3:1.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу наші співвітчизники посіли перше місце в групі зі збірними США, Катару та Нігерії, а в плей-офф пройшли Панаму (4:1), Колумбію (1:0) та Італію (1:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на урочистій церемонії, присвяченій перемозі української збірної на чемпіонаті світу U-20, головний тренер чемпіонської команди Олександр Петраков поскаржився на те, що багато хто недооцінює цей успіх.

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