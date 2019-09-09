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10 вересня • оновлено в 06:34
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Збірна України відвідала поранених бійців перед матчем в Дніпрі

4.1т Читати матеріал російською

Футболісти і тренери національної збірної України відвідали Дніпропетровський військовий госпіталь, де зустрілися з учасниками бойових дій на сході країни і поспілкувалися з лікарями.

Національну команду представили головний тренер Андрій Шевченко, його асистент Олександр Шовковський, футболісти Андрій Лунін, Євген Коноплянка та Андрій Пятов, від імені УАФ (колишньої ФФУ) був присутній Андрій Павелко та віце-президент Вадим Костюченко.

Збірна України відвідала поранених бійців перед матчем в Дніпрі

Фото Миколи Василькова

Андрій Шевченко і його підопічні подарували сувеніри з автографами пораненим бійцям і роздали квитки на товариський матч з Нігерією, який відбудеться 10 вересня на "Дніпро-Арені".

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"Вважаю, це дуже важливо. Поки у нас є час, ми приїхали, давно не були в Дніпрі. Через це відділення пройшла величезна кількість поранених. Перша допомога, яка тут надається, вона найголовніша. Ми відвідали кількох хлопців, які були недавно прооперовані. Честь і хвала нашим докторам і всім, хто допомагає, щоб наші бійці отримали першу допомогу, були прооперовані в найкращих умовах, щоб у них було майбутнє", - сказав Андрій Шевченко, якого цитує Footboom.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України зробила емоційний вчинок після переможного матчу з Литвою в Вільнюсі.

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Особа
Андрій Шевченко
Місце
Україна Дніпро
Тег
збірна України з футболу
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Очень щедрые подарки дарить мячи,какол он любит сартиры мыть надо было тувалетные ёршики дарить.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дело параши живёт,однополым опять мячи принесли.
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CARGO 100
CARGO 100
Опять мячики одноногим дарили?
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Пигин Макс, скорее всего скакалки
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CARGO 100
CARGO 100
Пигин Макс, резерв подбирают ...
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