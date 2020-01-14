Збірна України видала фантастичну комбінацію на турнірі з футзалу

Жіноча збірна України з футзалу відзначилася неймовірною комбінацією на турнірі Lviv Freedom Cup-2020.
У матчі групового етапу підопічні Олега Шайтанова розгромили Фінляндію 5:2, притому четвертий гол у українок вийшов шедевральним: два паси п'ятою, простріл із флангу і точний удар у рамку.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися цим взяттям воріт, яке в Українській асоціації футболу назвали неймовірним.
Як повідомляв OBOZREVATEL, відео смішного падіння з київського футзалу при спробі виконати фінт набрало вже кілька мільйонів переглядів в Instagram.
Відомий у всьому футбольному світі канал 433 опублікував короткий ролик, на якому видно, як десятий номер команди в зеленому вирішив зробити ефектний пас рабоною, але далеко відпустив від себе м'яч і став кумиром мільйонів.
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