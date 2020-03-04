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4 березня • оновлено в 11:39
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Збірна України в Лізі націй: розклад матчів

1.4т
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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив розклад матчів збірної України в Лізі націй.

Збірна України в Лізі націй: розклад матчів

Україна зіграє свої матчі у вересні – листопаді 2020 року:

3 вересня. Україна - Швейцарія

6 вересня. Іспанія - Україна

10 жовтня. Україна - Німеччина

13 жовтня. Україна - Іспанія

13 листопада. Німеччина - Україна

16 листопада. Швейцарія - Україна

Слід відзначити не зовсім стандартне формування календаря матчів в групі за участю збірної України. Так, у жовтні з інтервалом в три дні наша команда проведе дві гри поспіль вдома, і обидві – проти грандів: Німеччини та Іспанії. А ось два останніх, вирішальних матчі на груповому етапі "синьо-жовті" зіграють на виїзді, що, безумовно, ускладнює їм завдання.

Збірна України в Лізі націй: розклад матчів

УАФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Амстердамі відбулося жеребкування другого в історії турніру Ліги націй. За його підсумками було сформовано всі групи в чотирьох лігах. Збірна України потрапила до групи A4.

Ліга націй – турнір, яким УЄФА прагне замінити звичні товариські матчі. Додаткової ваги йому додає можливість виходу до фінальної частини чемпіонату Європи або чемпіонату світу в разі провалу у відбірному циклі.

У плей-офф Ліги націй виходить збірна, яка зайняла перше місце в своїй групі в дивізіоні А (там грає і Україна). Четверта команда в групі вилітає в нижчий дивізіон.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Ліга націй
Тег
Збірна України з футболу
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