Збірна України в Лізі націй: розклад матчів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив розклад матчів збірної України в Лізі націй.

Україна зіграє свої матчі у вересні – листопаді 2020 року:

3 вересня. Україна - Швейцарія

6 вересня. Іспанія - Україна

10 жовтня. Україна - Німеччина

13 жовтня. Україна - Іспанія

13 листопада. Німеччина - Україна

16 листопада. Швейцарія - Україна

Слід відзначити не зовсім стандартне формування календаря матчів в групі за участю збірної України. Так, у жовтні з інтервалом в три дні наша команда проведе дві гри поспіль вдома, і обидві – проти грандів: Німеччини та Іспанії. А ось два останніх, вирішальних матчі на груповому етапі "синьо-жовті" зіграють на виїзді, що, безумовно, ускладнює їм завдання.

УАФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Амстердамі відбулося жеребкування другого в історії турніру Ліги націй. За його підсумками було сформовано всі групи в чотирьох лігах. Збірна України потрапила до групи A4.

Ліга націй – турнір, яким УЄФА прагне замінити звичні товариські матчі. Додаткової ваги йому додає можливість виходу до фінальної частини чемпіонату Європи або чемпіонату світу в разі провалу у відбірному циклі.

У плей-офф Ліги націй виходить збірна, яка зайняла перше місце в своїй групі в дивізіоні А (там грає і Україна). Четверта команда в групі вилітає в нижчий дивізіон.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!