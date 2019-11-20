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20 листопада • оновлено в 19:21
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Збірна України увійшла в топ-10 команд континенту за підсумками року

Збірна України увійшла в топ-10 команд континенту за підсумками року
Команда здобула 7 перемог, 3 зустрічі завершила внічию і не зазнала жодної поразки
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У 2019 року збірна України з футболу здобула 7 перемог, 3 зустрічі завершила внічию і не потерпіла жодної поразки.

Набравши 24 очки з 30 можливих (80%), українці показали 8-й результат серед 55 європейських команд.

Найбільших успіхів в цьому році досягли Бельгія та Італія, які відсвяткували вікторію в усіх 10 іграх, повідомляє sport.ua. Жодного матчу, крім бельгійців, італійців і наших, не програли також Іспанія і Данія. Найбільше м'ячів забили Бельгія - 40, Англія - 38 і Італія - 37. Найменше пропустили Бельгія - 3, Італія і Туреччина - по 4.

Країна

І

В

Н

П

М

Про

%

1.

Бельгія

10

10

0

0

40-3

30

100

2.

Італія

10

10

0

0

37-4

30

100

3.

Іспанія

10

8

2

0

31-5

26

86,7

4.

Франція

11

9

1

1

27-6

28

84,8

5.

Польща

10

8

1

1

18-5

25

83,3

6.

Туреччина

12

9

2

1

22-4

29

80,6

7.

Росія

10

8

0

2

33-8

24

80,0

8.

УКРАЇНА

10

7

3

0

20-6

24

80,0

9.

Німеччина

10

7

2

1

33-10

23

76,7

10.

Португалія

10

7

2

1

26-7

23

76,7
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Євро-2020: стали відомі усі кошики перед жеребкуванням

Раніше голкіпера збірної України Андрія Пятова назвали кращим воротарем кваліфікації Євро-2020.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Євро-2020
Тег
Збірна України з футболу
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