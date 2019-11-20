Збірна України увійшла в топ-10 команд континенту за підсумками року

У 2019 року збірна України з футболу здобула 7 перемог, 3 зустрічі завершила внічию і не потерпіла жодної поразки.

Набравши 24 очки з 30 можливих (80%), українці показали 8-й результат серед 55 європейських команд.

Найбільших успіхів в цьому році досягли Бельгія та Італія, які відсвяткували вікторію в усіх 10 іграх, повідомляє sport.ua. Жодного матчу, крім бельгійців, італійців і наших, не програли також Іспанія і Данія. Найбільше м'ячів забили Бельгія - 40, Англія - 38 і Італія - 37. Найменше пропустили Бельгія - 3, Італія і Туреччина - по 4.

№ Країна І В Н П М Про % 1. Бельгія 10 10 0 0 40-3 30 100 2. Італія 10 10 0 0 37-4 30 100 3. Іспанія 10 8 2 0 31-5 26 86,7 4. Франція 11 9 1 1 27-6 28 84,8 5. Польща 10 8 1 1 18-5 25 83,3 6. Туреччина 12 9 2 1 22-4 29 80,6 7. Росія 10 8 0 2 33-8 24 80,0 8. УКРАЇНА 10 7 3 0 20-6 24 80,0 9. Німеччина 10 7 2 1 33-10 23 76,7 10. Португалія 10 7 2 1 26-7 23 76,7

Раніше голкіпера збірної України Андрія Пятова назвали кращим воротарем кваліфікації Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України встановила історичний рекорд у відборі Євро-2020.

14 жовтня в 7-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 "синьо-жовті" обіграла чемпіона континенту - команду Португалії - і з першого місця вийшли до фінальної частини турніру.

Також стали відомі всі кошики перед жеребкуванням.

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