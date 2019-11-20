Збірна України увійшла в топ-10 команд континенту за підсумками року

У 2019 року збірна України з футболу здобула 7 перемог, 3 зустрічі завершила внічию і не потерпіла жодної поразки.
Набравши 24 очки з 30 можливих (80%), українці показали 8-й результат серед 55 європейських команд.
Найбільших успіхів в цьому році досягли Бельгія та Італія, які відсвяткували вікторію в усіх 10 іграх, повідомляє sport.ua. Жодного матчу, крім бельгійців, італійців і наших, не програли також Іспанія і Данія. Найбільше м'ячів забили Бельгія - 40, Англія - 38 і Італія - 37. Найменше пропустили Бельгія - 3, Італія і Туреччина - по 4.
|
№
|
Країна
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
Про
|
%
|
1.
|
Бельгія
|
10
|
10
|
0
|
0
|
40-3
|
30
|
100
|
2.
|
Італія
|
10
|
10
|
0
|
0
|
37-4
|
30
|
100
|
3.
|
Іспанія
|
10
|
8
|
2
|
0
|
31-5
|
26
|
86,7
|
4.
|
Франція
|
11
|
9
|
1
|
1
|
27-6
|
28
|
84,8
|
5.
|
Польща
|
10
|
8
|
1
|
1
|
18-5
|
25
|
83,3
|
6.
|
Туреччина
|
12
|
9
|
2
|
1
|
22-4
|
29
|
80,6
|
7.
|
Росія
|
10
|
8
|
0
|
2
|
33-8
|
24
|
80,0
|
8.
|
УКРАЇНА
|
10
|
7
|
3
|
0
|
20-6
|
24
|
80,0
|
9.
|
Німеччина
|
10
|
7
|
2
|
1
|
33-10
|
23
|
76,7
|
10.
|
Португалія
|
10
|
7
|
2
|
1
|
26-7
|
23
|
76,7
Раніше голкіпера збірної України Андрія Пятова назвали кращим воротарем кваліфікації Євро-2020.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України встановила історичний рекорд у відборі Євро-2020.
14 жовтня в 7-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 "синьо-жовті" обіграла чемпіона континенту - команду Португалії - і з першого місця вийшли до фінальної частини турніру.
Також стали відомі всі кошики перед жеребкуванням.
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