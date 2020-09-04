Збірна України U-21 пропустила гол на останній секунді і втратила перемогу у відборі Євро-2021

Молодіжна збірна України з футболу втратила перемогу у матчі у 5-му турі кваліфікації Євро-2021 (U-21). Команда Руслана Ротаня на виїзді зіграла внічию з однолітками з Данії – 1:1.

Данило Сікан відкрив рахунок у матчі на 73-й хвилині. На 90+5 хвилині данці влаштували справжній штурм. На останніх секундах після удару Рііса Білик накрив м'яч, круглого з рук українця вибив голкіпер данців Крістенсен, а потім форвард зіграв на добиванні.

Данія U-21 – Україна U-21 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 – 73 Сікан, 1:1 – 90 Рііс

Данія U-21 – Крістенсен, Нельссон, Бек, Кліттен (Рііс , 80), Дамсгор (Дрейер, 61), Карстенсен (Танг Ісаксен, 80), Мадсен (Андерсен, 61), Ольсен, Нарти, Хольсе (Алвес Ібсен, 80), Вінд.

Україна U-21 – Білик, Дубінчак, Забарний, Конопля, Цітаішвілі (Топалов, 70), Чеберко, Назаренко (Луньов, 70), Бондаренко (Ледньов, 90), Булеца (Чех, 83), Батагов, Сікан.

Попередження: Бек (47), Нартов (63), Сікан (66), Ріїс (84), Конопля (90).

Збірна України U-21 після 5 зіграних матчів із 4 очками займає передостаннє 5-е місце в турнірній таблиці кваліфікації Євро-2021. На Євро U-21 вийдуть переможці груп, а також найкращі другі місця.

Турнірна таблиця після 5-го туру

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 3-му турі збірна України U-21 поступилася з розгромним рахунком команді з Румунії (3:1).

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