Збірна України U-19 у скандальному матчі виграла відбір на Євро-2020

Збірна України U-19 посіла перше місце у відбірковій групі першого раунду кваліфікації Євро-2020. У третьому матчі українські футболісти з рахунком 2:1 обіграли команду Швеції на її полі.

Данило Сікан fifa.com

Відзначимо, що до цього Україна U-19 розгромила Естонію (4:0), а також поділила очки зі Словенією (1:1). Підопічні Олега Кузнєцова набрали 7 очок і вийшли до елітраунду чемпіонату Європи.

Найкращим бомбардиром на цій стадії відбору в складі "синьо-жовтих" став нападник "Шахтаря" Данило Сікан (3 голи). Саме його дубль приніс українцям перемогу в останній грі зі шведами.

Відзначимо, що в кінці матчу між Україною і Швецією виникла бійка між гравцями, у результаті чого одразу два футболісти були вилучені з поля: у складі України – Михайло Мудрик, у шведів – Муяніч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА провів революцію в чемпіонатах Євро серед 19-річних: стало відомо, що це означає для України.

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