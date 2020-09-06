Збірна України розгромно програла Іспанії в Лізі націй

Збірна України з футболу у другому турі Ліги націй групи 4 дивізіону А розгромно поступилася команді Іспанії.

Поєдинок в Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" завершився з рахунком 4:0.

Матч почався для наших футболістів жахливо. Вже на 2-й хвилині Кривцов зачепив Фаті в своїй штрафній і Бенуа Бастьєн вказав на 11-метрову позначку. Пятов вгадав напрям удару Рамоса, але врятувати команду від гола не зміг – 1:0.

На 5 хвилині Ярмоленко не розібрався з Тимчиком в своїй зоні і точна діагональ на лівий фланг ледь не призвела до голу. Удар Регілона пройшов в міліметрах від штанги.

Україна, як і в матчі зі Швейцарією, віддала ініціативу супернику, зробивши ставку на контратаки, але за пів тайма нічого гострого підопічні Шевченка створити не змогли.

Замість цього напад господарів діяв привільно, кілька разів потривоживши Пятова небезпечними ударами.

Ледве м'яч потрапляв до наших футболістів, Іспанія включала чіпкий високий пресинг, відбираючи круглого. Українці виглядали трохи розгубленими і складалося враження, що вони не знають, як грати з опонентом.

Фаті перегравав Тимчика на фланзі, легко відкриваючись і створюючи собі простір між лініями, куди часто йшов довгий пас з центру поля.

На 26-й хвилині лише самовіддана гра Матвієнка врятувала "синьо-жовтих" від вірного гола. Другий гол назрівав, небезпечні моменти біля воріт П'ятова виникали один за іншим і на 29-й хвилині Серхіо Рамос ударом головою зробив рахунок 2:0.

Через три хвилини поперечна помилка Зінченка привела до третього пропущеного м'яча. Відзначився все той же Фаті.

У кінцівці тайму футболісти з Іспанії просто знущалися, демонструючи процентне володіння м'ячем: 65/35.

Після перерви малюнок зустрічі не змінився. Фурія Роха і в подальшому домінувала на полі, на 62-й хвилині забила 4-й гол, проте рефері його скасував через офсайд.

У другому таймі "синьо-жовті" так і не змогли показати абсолютно нічого конструктивного, за 8 хвилин до кінця основного часу пропустивши в четвертий раз.

Іспанія – Україна 4:0 (3:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 3, пенальті Рамос, 2:0 – 29 Рамос, 3:0 – 32 Фаті, 4:0 – 84 Ферран Торрес.

Іспанія – Де Хеа, Регілон, Рамос (Ерік Гарсія, 61), Навас, Пау Торрес, Меріно, Тіаго Алькантара, Ольмо, Родрі (Оскар Родрігес, 69), Фаті, Жерар Морено (Ферран Торрес, 74).

Україна – Пятов, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Зінченко, Малиновський, Михайличенко, Марлос (Циганков, 56), Харатін (Сидорчук, 63), Ярмоленко (Коваленко, 79), Яремчук.

Попередження: Родрі (37), Малиновський (77), Коваленко (90).

Турнірна таблиця дивізіон А

У 3-му турі Україна вдома зіграє 10 жовтня з Німеччиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 3 вересня, збірна України в 1-му турі обіграла суперників з Швейцарії, а команда Іспанії уникла поразки в поєдинку проти Німеччини.

Вирішальний гол у українців в середині другого тайму забив Олександр Зінченко. На післяматчевій прес-конференції Андрій Шевченко оцінив гру команди.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!