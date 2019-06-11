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Збірна України показала, що коїлося в роздягальні після перемоги над Італією

11.2тЧитати матеріал російською

Молодіжна збірна України влаштувала в своїй роздягальні справжнє божевілля після перемоги над Італією в півфіналі чемпіонату світу з футболу U-20.

На відео, яке у себе в Instagram розмістила Українська асоціація футболу, видно, як наші спортсмени стрибають від щастя. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим перейнятися цією святковою атмосферою.

Збірна України показала, що коїлося в роздягальні після перемоги над Італією
Збірна України показала, що коїлося в роздягальні після перемоги над Італією
Збірна України показала, що коїлося в роздягальні після перемоги над Італією
Збірна України показала, що коїлося в роздягальні після перемоги над Італією
Збірна України показала, що коїлося в роздягальні після перемоги над Італією
Збірна України показала, що коїлося в роздягальні після перемоги над Італією
Збірна України показала, що коїлося в роздягальні після перемоги над Італією
Збірна України показала, що коїлося в роздягальні після перемоги над Італією
Новини
Україна - Італія: відео переможного голу на ЧС із футболу U-20

Нагадаємо, що матч Україна – Італія завершився з рахунком 1:0. М'яч на 65-й хвилині забив Булеца. На останніх секундах італійці забили голу відповідь, але бразильський арбітр Рафаель Клаус після перегляду VAR прийняв рішення скасувати взяття воріт. Таке рішення в Італії назвали ганьбою.

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Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Неважно Кристина
Неважно Кристина
Огpомное спаcибo всем тeм, кто покaзал мнe этoт caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/niky6a4 Прocто пpoйдя oпpoс полyчилa пoчти полyгодoвую зарплатy)) Пoльзуйтecь, покa ещe есть вoзмoжнocть=)
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