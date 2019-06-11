Збірна України показала, що коїлося в роздягальні після перемоги над Італією

Молодіжна збірна України влаштувала в своїй роздягальні справжнє божевілля після перемоги над Італією в півфіналі чемпіонату світу з футболу U-20.

На відео, яке у себе в Instagram розмістила Українська асоціація футболу, видно, як наші спортсмени стрибають від щастя. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим перейнятися цією святковою атмосферою.

Нагадаємо, що матч Україна – Італія завершився з рахунком 1:0. М'яч на 65-й хвилині забив Булеца. На останніх секундах італійці забили голу відповідь, але бразильський арбітр Рафаель Клаус після перегляду VAR прийняв рішення скасувати взяття воріт. Таке рішення в Італії назвали ганьбою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!