Збірна України з футболу за хвилину перевернула історичний матч і уникла поразки

Збірна України з футболу в товариському матчі зіграла внічию з командою Нігерії. Поєдинок вперше за 10 років пройшов у Дніпрі, на "Дніпро-Арені" і завершився з рахунком 2:2.

Вперше в своїй історії наша національна збірна вийшла на поле в незвичайній білій формі.

Збірна України з футболу Фото Павла Кубанова / ffu.ua

Початок вийшов шокуючим для українців. Вже на 4-й хвилині африканці швидкою комбінацією розірвали нашу оборону і відкрили рахунок. Івобі знайшов гострим пасом у воротарську Арібо, який легко забив гол – 1:0.

Нігерійці продовжували навантажувати лівий фланг, де раз по раз продавлювали Соболя і створювали загрозу нашим воротам.

Українці давали гостям багато простору, не пресингуючи їх у момент прийому м'яча, що дозволяло темношкірим футболістам легко організовувати свої атаки.

Україна – Нігерія Vitalii Vitleo

Збірна Нігерії мала величезну перевагу за кількістю ударів. Також впадав в очі дуже маленький простір між лініями. Нігерійці легко вибігали в контратаки і лише майстерність Луніна кілька разів врятувала "синьо-жовтих" (а в цьому випадку "білих") від гола.

Україна – Нігерія Vitalii Vitleo

На 33-й хвилині Калу обіграв Караваєва, новачок "Динамо" порушив правила у власному штрафному майданчику, і Осемхен упевнено реалізував пенальті – 2:0.

На 43-й хвилині Віктор Циганков мав феноменальний шанс відквитати один м'яч, але його два удари в упор прийняв на себе голкіпер.

Після перерви малюнок гри дещо змінився. Україна почала більше атакувати, діючи через простріли з флангів. Не останню роль у матчі грав Андрій Лунін. Український голкіпер іспанського "Вальядоліду" спершу помилився, залишивши ворота порожніми, але вже в наступний момент врятував команду від вірного гола.

Україна – Нігерія Vitalii Vitleo

Частину часу наші гравці провели в масованих атаках, і на 78-й хвилині просто перевернули поєдинок. Спершу Караваєв зробив гарний пас на Зінченка і гравець "МанСіті" з більярдного розстріляв Узохо, а через хвилину Яремчук зробив рахунок 2:2.

Головний арбітр Паоло Валері правильно побачив гру рукою з боку українця, однак боковий рефері заявив, що Роман зіграв грудьми і гол, нехай і не справедливо (судячи з відеоповторів), але був зарахований.

Україна – Нігерія Vitalii Vitleo

Україна – Нігерія Vitalii Vitleo

Україна – Нігерія Vitalii Vitleo

Україна – Нігерія Vitalii Vitleo

Україна – Нігерія Vitalii Vitleo

Україна – Нігерія 2:2 (0:2, 2:0)

Голи: 0:1 – 4 Арібо, 0:2 – 34, пенальті Осімхен, 1:2 – 78 Зінченко, 2:2 – 79 Яремчук.

Україна – Лунін, Матвієнко, Соболь, Бурда, Зінченко, Караваєв, Малиновський (Шепелєв, 73), Коваленко (Буяльський, 67), Циганков (Коноплянка, 73), Ярмоленко (Марлос, 58), Мораес (Яремчук, 37).

Нігерія – Узохо, Коллінз, Айна, Трост-Еконг (Авазем, 87), Аджайє, Чуквуезе (Бонавентуре, 82), Етебо, Івобі (Есіто, 70), Арібо, Калу (Саймон, 73), Осімхен (Маджа, 90) .

Попередження: Осімхен (84).

Свій наступний матч національна збірна України проведе 11 жовтня проти збірної Литви в 6-му турі відбору на чемпіонат Європи-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня Україна зіграла матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020. Зустріч у Вільнюсі проти збірної Литви завершилася з рахунком 0:3. У цій грі голами відзначилися Олександр Зінченко, Марлос і Руслан Малиновський.

Додамо, що перед матчем українські вболівальники відзначилися антиросійським перфомансом, заспівавши пісню про Путіна і мо*каля.

Після поєдинку українські футболісти підійшли до сектору з уболівальниками і подякували їм за підтримку.

Пізніше Шевченко прокоментував перемогу України, згадавши обмін полоненими з Росією. Наставник залишився задоволений результатом гри з Литвою, але вказав на помилки, які допускала команда.

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