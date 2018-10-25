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Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА

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Збірна України з футболу піднялася на дві позиції в списку найсильніших команд світу. Про це свідчить оновлений рейтинг Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

У жовтні підопічні Андрія Шевченка в непростому поєдинку здобули перемогу над Чехією у Лізі націй, що дозволило їм піднятися на дві позиції. "Жовто-сині" розташувалися на 27-му місці, маючи в активі 1490 балів.

Рейтинг ФІФА станом на 25 жовтня

Місце Очки +/- Конфедерація Місце
конф.
1 Бельгія Бельгія 1 733 4 УЄФА 1
2 -1 Франція Франція 1 732 3 УЄФА 2
3 Бразилія Бразилія 1 669 6 КОНМЕБОЛ 1
4 Хорватія Хорватія 1 635 1 УЄФА 3
5 +1 Англія Англія 1 619 7 УЄФА 4
6 -1 Уругвай Уругвай 1 617 -15 КОНМЕБОЛ 2
7 Португалія Португалія 1 616 10 УЄФА 5
8 Швейцарія Швейцарія 1 598 0 УЄФА 6
9 Іспанія Іспанія 1 594 -3 УЄФА 7
10 Данія Данія 1 584 3 УЄФА 8
11 +3 Колумбія Колумбія 1 575 8 КОНМЕБОЛ 3
12 -1 Аргентина Аргентина 1 573 -2 КОНМЕБОЛ 4
13 -1 Чилі Чилі 1 568 0 КОНМЕБОЛ 5
14 -2 Німеччина Німеччина 1 555 -13 УЄФА 9
15 +2 Нідерланди Нідерланди 1 550 10 УЄФА 10
16 -1 Мексика Мексика 1 549 -1 КОНКАКАФ 1
17 -2 Швеція Швеція 1 548 -2 УЄФА 11
18 +1 Уельс Уельс 1 538 2 УЄФА 12
19 +1 Італія Італія 1 533 7 УЄФА 13
20 +1 Перу Перу 1 530 5 КОНМЕБОЛ 6
21 -3 Польща Польща 1 523 -14 УЄФА 14
22 +1 Туніс Туніс 1 515 12 КАФ 1
23 -1 США США 1 506 -4 КОНКАКАФ 2
24 Австрія Австрія 1 502 3 УЄФА 15
25 Сенегал Сенегал 1 501 9 КАФ 2
26 +1 Румунія Румунія 1 491 2 УЄФА 16
27 +2 Україна Україна 1 490 7 УЄФА 17
28 -2 Словаччина Словаччина 1 483 -8 УЄФА 18
29 +3 Венесуела Венесуела 1 479 3 КОНМЕБОЛ 7
30 +3 Іран Іран 1 478 4 АФК 1
31 Парагвай Парагвай 1 477 0 КОНМЕБОЛ 8
Новини
Мільйони: розкриті суми виплат збірної України в Лізі націй

Нагадаємо, що наша збірна у минулому рейтингу продемонструвала найбільший прогрес, встановивши своєрідний рекорд.

Читайте всі новини по темі "Ліга націй" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга націй
Об'єкти
ФІФАзбірна України з футболу
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