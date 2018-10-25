Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА

Збірна України з футболу піднялася на дві позиції в списку найсильніших команд світу. Про це свідчить оновлений рейтинг Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

У жовтні підопічні Андрія Шевченка в непростому поєдинку здобули перемогу над Чехією у Лізі націй, що дозволило їм піднятися на дві позиції. "Жовто-сині" розташувалися на 27-му місці, маючи в активі 1490 балів.

Рейтинг ФІФА станом на 25 жовтня

Місце Очки +/- Конфедерація Місце

конф. 1 Бельгія 1 733 4 УЄФА 1 2 -1 Франція 1 732 3 УЄФА 2 3 Бразилія 1 669 6 КОНМЕБОЛ 1 4 Хорватія 1 635 1 УЄФА 3 5 +1 Англія 1 619 7 УЄФА 4 6 -1 Уругвай 1 617 -15 КОНМЕБОЛ 2 7 Португалія 1 616 10 УЄФА 5 8 Швейцарія 1 598 0 УЄФА 6 9 Іспанія 1 594 -3 УЄФА 7 10 Данія 1 584 3 УЄФА 8 11 +3 Колумбія 1 575 8 КОНМЕБОЛ 3 12 -1 Аргентина 1 573 -2 КОНМЕБОЛ 4 13 -1 Чилі 1 568 0 КОНМЕБОЛ 5 14 -2 Німеччина 1 555 -13 УЄФА 9 15 +2 Нідерланди 1 550 10 УЄФА 10 16 -1 Мексика 1 549 -1 КОНКАКАФ 1 17 -2 Швеція 1 548 -2 УЄФА 11 18 +1 Уельс 1 538 2 УЄФА 12 19 +1 Італія 1 533 7 УЄФА 13 20 +1 Перу 1 530 5 КОНМЕБОЛ 6 21 -3 Польща 1 523 -14 УЄФА 14 22 +1 Туніс 1 515 12 КАФ 1 23 -1 США 1 506 -4 КОНКАКАФ 2 24 Австрія 1 502 3 УЄФА 15 25 Сенегал 1 501 9 КАФ 2 26 +1 Румунія 1 491 2 УЄФА 16 27 +2 Україна 1 490 7 УЄФА 17 28 -2 Словаччина 1 483 -8 УЄФА 18 29 +3 Венесуела 1 479 3 КОНМЕБОЛ 7 30 +3 Іран 1 478 4 АФК 1 31 Парагвай 1 477 0 КОНМЕБОЛ 8

Нагадаємо, що наша збірна у минулому рейтингу продемонструвала найбільший прогрес, встановивши своєрідний рекорд.