Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА

Збірна України з футболу піднялася на дві позиції в списку найсильніших команд світу. Про це свідчить оновлений рейтинг Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
У жовтні підопічні Андрія Шевченка в непростому поєдинку здобули перемогу над Чехією у Лізі націй, що дозволило їм піднятися на дві позиції. "Жовто-сині" розташувалися на 27-му місці, маючи в активі 1490 балів.
Рейтинг ФІФА станом на 25 жовтня
|Місце
|Очки
|+/-
|Конфедерація
|Місце
конф.
|1
|Бельгія
|1 733
|4
|УЄФА
|1
|2
|-1
|Франція
|1 732
|3
|УЄФА
|2
|3
|Бразилія
|1 669
|6
|КОНМЕБОЛ
|1
|4
|Хорватія
|1 635
|1
|УЄФА
|3
|5
|+1
|Англія
|1 619
|7
|УЄФА
|4
|6
|-1
|Уругвай
|1 617
|-15
|КОНМЕБОЛ
|2
|7
|Португалія
|1 616
|10
|УЄФА
|5
|8
|Швейцарія
|1 598
|0
|УЄФА
|6
|9
|Іспанія
|1 594
|-3
|УЄФА
|7
|10
|Данія
|1 584
|3
|УЄФА
|8
|11
|+3
|Колумбія
|1 575
|8
|КОНМЕБОЛ
|3
|12
|-1
|Аргентина
|1 573
|-2
|КОНМЕБОЛ
|4
|13
|-1
|Чилі
|1 568
|0
|КОНМЕБОЛ
|5
|14
|-2
|Німеччина
|1 555
|-13
|УЄФА
|9
|15
|+2
|Нідерланди
|1 550
|10
|УЄФА
|10
|16
|-1
|Мексика
|1 549
|-1
|КОНКАКАФ
|1
|17
|-2
|Швеція
|1 548
|-2
|УЄФА
|11
|18
|+1
|Уельс
|1 538
|2
|УЄФА
|12
|19
|+1
|Італія
|1 533
|7
|УЄФА
|13
|20
|+1
|Перу
|1 530
|5
|КОНМЕБОЛ
|6
|21
|-3
|Польща
|1 523
|-14
|УЄФА
|14
|22
|+1
|Туніс
|1 515
|12
|КАФ
|1
|23
|-1
|США
|1 506
|-4
|КОНКАКАФ
|2
|24
|Австрія
|1 502
|3
|УЄФА
|15
|25
|Сенегал
|1 501
|9
|КАФ
|2
|26
|+1
|Румунія
|1 491
|2
|УЄФА
|16
|27
|+2
|Україна
|1 490
|7
|УЄФА
|17
|28
|-2
|Словаччина
|1 483
|-8
|УЄФА
|18
|29
|+3
|Венесуела
|1 479
|3
|КОНМЕБОЛ
|7
|30
|+3
|Іран
|1 478
|4
|АФК
|1
|31
|Парагвай
|1 477
|0
|КОНМЕБОЛ
|8
Нагадаємо, що наша збірна у минулому рейтингу продемонструвала найбільший прогрес, встановивши своєрідний рекорд.
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