Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА після перемоги над Іспанією

Результати жовтневих матчів збірної України дозволили їй піднятися на одне місце в рейтингу ФІФА.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), тепер наша команда йде на 23-й позиції в списку найкращих збірних планети з 1539 балами. Суперники України по групі на Євро-2020 Нідерланди й Австрія займають 15-те (-2) і 25-те (+2) місця, відповідно. Серед представників Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) наша команда займає 15-й рядок.

Нагадаємо, що в жовтні підопічні Андрія Шевченка розгромно програли Франції в товариському матчі з рахунком 1:7, потім в Лізі націй мінімально поступилися Німеччині (1:2) і здобули перемогу над Іспанією (1:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович назвав божевіллям успіх збірної України в грі з іспанцями.