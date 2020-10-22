Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА після перемоги над Іспанією

Михайло Морозов Футбол 13:46, 22.10.2020

Результати жовтневих матчів збірної України дозволили їй піднятися на одне місце в рейтингу ФІФА.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), тепер наша команда йде на 23-й позиції в списку найкращих збірних планети з 1539 балами. Суперники України по групі на Євро-2020 Нідерланди й Австрія займають 15-те (-2) і 25-те (+2) місця, відповідно. Серед представників Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) наша команда займає 15-й рядок.

Нагадаємо, що в жовтні підопічні Андрія Шевченка розгромно програли Франції в товариському матчі з рахунком 1:7, потім в Лізі націй мінімально поступилися Німеччині (1:2) і здобули перемогу над Іспанією (1:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович назвав божевіллям успіх збірної України в грі з іспанцями.

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