Збірна України оголосила склад на матч з Естонією

Стала відома заявка збірної України на товариський матч проти національної команди Естонії.

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

Збірна України готується до матчу з Естонією УАФ

Заявка збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Вальядолід", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (всі - "Динамо"), Сергій Болбат, Микола Матвієнко (обидва - "Шахтар"), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія) .

Півзахисники: Євген Коноплянка, Віктор Коваленко (обидва - "Шахтар"), Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (усі - "Динамо"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Євген Шахов ("Лечче ", Італія), Мар'ян Швед ("Селтік", Шотландія), Дмитро Іванисеня ("Зоря"), Роман Безус ("Гент").

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Бесєдін ("Динамо").

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З гравців, що готувалися до матчу, до заявки не потрапив захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов.

Також збірна України провела у четвер вранці розминку на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі, де відбудеться гра з Естонією.

Збірна України готується до матчу з Естонією УАФ

Збірна України готується до матчу з Естонією УАФ

Збірна України готується до матчу з Естонією УАФ

Збірна України готується до матчу з Естонією УАФ

Товариський матч Україна – Естонія розпочнеться о 19:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки заробить збірна України за вихід до фінальної частини Євро-2020.

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