Збірна України не змогла почати матч вчасно: названа причина - фотофакт

Збірна України не змогла почати вчасно свій товариський матч проти Саудівської Аравії через дірку в воротах Лунiна. Головний арбітр зустрічі Альберто Ундіано Мальєнко зажадав усунути проблему з сіткою, в результаті чого старт затримали на 10 хвилин.

"Обозреватель" веде онлайн-трансляцію матчу Саудівська Аравія - Україна.

Працівники стадіону в іспанській Марбельї не змогли з першого разу примотати сітку до штанги і їм довелося брати лавку і кликати на допомогу колег. Після деяких маніпуляцій проблема була усунена і матч почався.

Україна - Саудівська Аравія кадр з відео

Україна - Саудівська Аравія кадр з відео

Україна - Саудівська Аравія кадр з відео

Україна - Саудівська Аравія кадр з відео

Як повідомляв раніше "Обозреватель" збірна Росії в Лужниках зганьбилася в матчі з Бразилією.