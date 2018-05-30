Збірна Росії з футболу зганьбилася перед ЧС-2018

Збірна Росії з футболу програла Австрії в товариському матчі напередодні чемпіонату світу-2018. Команда Станіслава Черчесова не завдала жодного удару в площину воріт за весь матч, який завершився з рахунком 1:0.

Долю зустрічі вирішив гол на 28-й хвилині. Володимир Гранат програв єдиноборство Арнаутович, потім не зміг його наздогнати, потім Арнаутович обіграв його ще раз.

Австрієць стягнув на себе всю підстрахування і покотив двом вільним партнерам на 11-метровій, де Шопф потужним ударом під штангу покарав Акінфєєва.

Австрія - Росія 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 - 28 Шопф.

Австрія - Лінднер, Драгович, Хінтереггер, Предль, Лайнер, Жуль (Ільзанкер, 80), Баумгартлінгер (Грілліч, 46), Кайнц (Шлагер, 72), Шопф (Алаба, 58), Арнаутович (Алар, 83), Шауб (Бюргшталлер , 46).

Росія - Акінфєєв, Ігнашевич, Гранат, Фернандес (Смольников, 68), Кудряшов, Жирков (Черишев, 64), Кузя (Дзагоєв, 56), Головін (Олексій Андрійович Міранчук, 76), Зобнин, Самедов (Олексій Андрійович Міранчук, 63), Смолов (Дзюба , 72).

Попередження: Смолов (32), Гранат (42).

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