Збірна Росії з футболу зазнала найбільшої поразки в історії: як це було. Відео

Рівно 16 років тому, 13 жовтня 2004 року, збірна Росії з футболу в матчі відбору на чемпіонат світу 2006 з рахунком 1:7 була розгромлена Португалією.

Це по сей день є найбільшою поразкою в історії російської національної команди.

На стадіоні "Жозе Алваладе" португальці відвантажили РФ три голи до перерви і ще чотири м'ячі поклали в другому таймі. У господарів легко складалася гра, залітало практично все: забивали голи і зі штрафного, і з дальніх ударів, і після прострілів.

Головний тренер росіян Ярцев не знайшов виправдань розгрому і вибачився перед уболівальниками.

Після матчу президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков пішов у відставку. Нового главу РФС Віталія Мутка викликав Володимир Путін, змусивши звітувати.