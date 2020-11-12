Збірна Росії з футболу сенсаційно не змогла обіграти Молдову. Відео

Збірна Росії з футболу в гостьовому товариському матчі сенсаційно не зуміла перемогти команду Молдови. Зустріч на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі завершилася з рахунком 0: 0.

Перед грою букмекери приймали ставки на перемогу РФ з коефіцієнтом 1,20. Успіх молдаван оцінювався показником 19,0. Нічия – 7,60.

Це стало третьою поспіль нічиєю в поєдинках національної команди Російської Федерації. Безвиграшна серія підопічних головного тренера Станіслава Черчесова досягла чотирьох матчів.

Молдова – Росія 0:0 (0:0, 0:0)

Молдова – Намашко, Жардан, Армаш, Єпуряну, Рябчук, Чеботар (Спетару, 83), Іоніце, Раца, каймаком (Кочук, 64), Ніколееску (Домашкан, 64), Плетіке (дрос, 90).

Росія – Гільєрме, Дівєєв, Джикия, Караваєв, Жирков (Кудряшов, 67), Міранчук (Олексій Андрійович Міранчук, 67), Фомін, Іонов (Кучаев, 46), Кузев (Обляков, 53), Черишев (Мостовий, 66), Чалов (Соболєв , 64).

Попередження: Раца (37), Джикия (60), Спетару (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України програла команді Польщі в товариському матчі. У першому таймі Ярмоленко не забив пенальті, а воротар Андрій Лунін допустив курйозний ляп.